Atletica Virtus: atleti biancocelesti ancora protagonisti di risultati importanti

lunedì, 5 settembre 2022, 15:24

LUCCA. Mancano ormai meno di due settimane alle tanto attese finali nazionali dei Campionati di Società e, mentre gli atleti si preparano al momento più emozionante dell’intera stagione, non mancano i risultati prestigiosi per il team biancoceleste.

Il week end appena trascorso ha visto la partecipazione di ben cinque atleti ai Campionati italiani Assoluti di corsa su strada a Castelfranco Veneto. Allenati da Enrico Carelli e Franco Gabbrielli, hanno tutti ben figurato: Andrea Leonetti, Paolo Marsili, Fabio Pizzo (nella doppia veste di atleta e responsabile), Leonardo Quilici e Tomas Tei, si sono resi tutti protagonisti di ottime prestazioni su un percorso molto impegnativo.

Al Trofeo Samuele Graziano a Lazzeretto, gran bella affermazione per Filippo Sodini che si aggiudica la gara sulla distanza di 7,5 km con il tempo di 24.55.

Al Meeting di Pordenone arriva un fantastico argento per Idea Pieroni che sale sul secondo gradino del podio con 1.82, misura che rilancia le ambizioni della forte saltatrice barghigiana attualmente in forza al Gruppo Sportivo Carabinieri. Nella stessa competizione molto bene anche Albert Kipchirchir, quarto sui 3000 siepi con il crono di 9.00.44.

Vittoria di grande carattere quella di Filippo Ceccarelli nella Doganaccia Vertical, tradizionale gara su strada sulla distanza di 6 km, con dislivello di 1000 metri, con partenza dal centro di Cutugliano e con arrivo alla Croce Arcana.

Al Meeting Internazionale Città di Padova, ottima prova per Lorenzo Carlone che strappa il quarto posto nel salto in alto scrivendo, con la misura di 2.09, il primato personale stagionale, e per Marta Castelli, decima sui 1500 metri con il tempo di 4.39.64.

Al primo Meeting Città di Pietrasanta infine: argento per Filippo Sodini sui 1500 metri (4.09.14); due medaglie di bronzo, uno per Cecilia Naldi nel salto in lungo (5.55) e l’altro per Delia Fazzi nel lancio del martello; primato personale per Melaku Lucchesi sui 1500 metri (4.19.93); prove convincenti anche per Mattia Paterni, Michele Vigorito, Giorgio Vecoli e Bianca Pellini sui 100 metri; Carlo Bresciani nel salto triplo; Clarice Gigli sui 300 metri; Aurora Massaglia, Diana Amabile e Bianca Pellini nel salto in lungo.