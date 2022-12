L'evento



Il punto sul campionato della Pantera

mercoledì, 21 dicembre 2022, 07:46

Da anni Lucca sogna il salto di qualità nel mondo del calcio. La Lucchese aspira non troppo velatamente a

salire di categoria per salutare definitivamente la Serie C, ma nonostante gli sforzi profusi della società, che

ha conosciuto l’ultima trasformazione dei quadri dirigenziali nel 2018, l’ambito risultato non è stato ancora

conseguito. Il progetto iniziale parlava di una promozione nel giro di 2 o 3 stagioni, il club aveva fatto fronte

come possibile ai debiti della gestione precedente, ma solo ultimamente si stanno ottenendo risultati degni

di nota. E pensare che nel 2018 la squadra fu costruita in pochissimi giorni, come intuibile senza budget

notevoli sul mercato.



La prima annata della nuova Lucchese terminò con un 19° posto, anche a causa degli oltre 20 punti di

penalizzazione comminatale. Nei play-out, però, la “Pantera” riuscì ad avere ragione di Cuneo e Bisceglie.

L’anno seguente, però, la Lucchese non si iscrisse al campionato per via di problematiche legate all’agibilità

dello stadio Porta Elisa e il sindaco in persona indicò come nuova società destinata a godere del titolo

sportivo la Lucchese 1905 Società Sportiva Dilettantistica a r.l., costretta a ripartire dalla Serie D, dove ha

guadagnato subito la promozione arrivando al primo posto.



Nel 2021, nonostante il penultimo posto in classifica, la Lucchese era stata ripescata in Serie C e nel 2022 si

è piazzata in ottava posizione, ma i play-off le hanno consegnato l’eliminazione già al primo turno, contro il

Gubbio. Con tanti trascorsi travagliati alle spalle, non sorprende che i tifosi stiano gongolando nel vedere la

loro squadra a pochi punti dalla vetta della classifica. Vincere il girone B di Serie C sarebbe un sogno: gli

addetti ai lavori come le scommesse sul calcio online ritengono puntualmente favorite le compagini più

blasonate e in questo caso sono formazioni come Cesena e Siena, dal noto passato in Serie A, a godere più

frequentemente del favore dei pronostici. Nelle prime 13 partite del campionato attuale, comunque, la

Lucchese ha portato a casa 6 vittorie, metà delle quali solo nelle ultime 5 gare.



Le statistiche in termini di gol non sono francamente delle più esaltanti. L’anno scorso la Lucchese poteva

contare sull’ex pupillo di Maran Francesco Fedato, che aveva giocato in A con la maglia del Catania.

Quest’estate, però, l’esterno si è accasato alla Vis Pesaro. Sono solo 14 le reti messe a segno finora e ben 10

quelle subite. La Lucchese aveva avviato il campionato con una sconfitta per 2-1 in casa della Reggiana, alla

quale era seguito però il successo interno sull’Imolese per 3-1. Dopo il pari con il Pontedera per 1-1 tra le

mura amiche, ecco una nuova sconfitta in casa della Fiorenzuola, per 1-0. Sono state poi le 2 vittorie di fila

contro Rimini e San Donato a ridare ossigeno alla classifica.



I successivi risultati positivi sono stati intervallati dalla rivincita sulla Fiorenzuola arrivata in Coppa Italia. Tra

fine ottobre e inizio novembre, comunque, la Lucchese ha subito anche altri 2 ko in campionato,

precisamente contro l’Ancona per 2-1 e contro l’Alessandria per 1-2. Oggi i punti in classifica sono 21, frutto

di 6 successi e 3 pareggi, mentre 4 sono le sconfitte. Nel girone B non ci sono squadre imbattute; anche il

Cesena ha perso già più di una volta. Con un pizzico di fortuna, anche questa Lucchese può volare.