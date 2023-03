L'evento



Atletica Virtus: dall'argento europeo di Jacobs al cross Esordienti

lunedì, 6 marzo 2023, 16:15

LUCCA – L’argento europeo sui 60 metri agli Euroindoor di Istanbul del campione olimpico Marcell Jacobs, secondo alle spalle del connazionale Samuele Ceccarelli, contribuisce alla strepitosa doppietta azzurra che incorona l’Italia regina d’Europa della velocità. Il capitano della delegazione italiana, nonostante un fastidio muscolare che ha rischiato di compromettere la sua partecipazione alla finale, ha tagliato il traguardo in 6.50 strappando comunque il titolo di vice campione europeo.

Questo il risultato principale di un fine settimana in cui la Virtus ha centrato ottimi obiettivi.

Incetta di medaglie per gli atleti categoria Cadetti/e al Campionato invernale di lanci lunghi a Pietrasanta.

Nel giavellotto si registra il primo posto di Diego Fornaciari con 37.17, il secondo di Braian Doga con 31.20 e il quarto di Francesca Bertolucci con 19.71.

Nel disco ottimo secondo posto per Braian Doga, protagonista anche in questa specialità con 27.49, e terza posizione per Edoardo Cosimini con 26.90. Nel martello, Delia Fazzi sale sul secondo gradino del podio con 31.80.

Ad Ancona, alla decima edizione del Trofeo Sportissimo “Ai confini delle Marche”, incontro per Rappresentative regionali Cadetti/e, buona prova di Agnese Mattii, l’atleta proveniente dai corsi comunali allenata dal tecnico Roberto Marietti, che con la maglia della Toscana ha ben figurato nel salto con l’asta.

Grande soddisfazione per la delegazione Cadetti e Cadette Virtus presente alla seconda prova regionale del Trofeo toscano, valida come prima prova del CdS di marcia su strada promozionale. Una specialità in cui la Virtus è tornata a cimentarsi grazie alla dedizione e alla passione del tecnico Silvia Della Ghella.

Sul podio dei premiati Lorenzo Guglielmi, sesto classificato, e ottima prova anche per Aurora Sorbello, Sara Paterni e Martina Gianni.

Ancora un’ottima prestazione per Francesco Giannecchini e Zohair Zahir rispettivamente impegnati alla Empoli half marathon e alla Roma Ostia half marathon.

Al Gran Premio del Monte Serra: ottima prova per Filippo Sodini, secondo assoluto, per Juri Zanni, all’undicesimo posto generale e al terzo di categoria e per Fabio Zanni, tornato a gareggiare con grinta dopo un periodo di inattività.

Fantastica giornata di sport e divertimento infine per i più piccoli, con gli Esordienti impegnati nella manifestazione provinciale di cross a Massaciuccoli dove, con l’indispensabile supporto di tutto lo staff tecnico coordinato dal responsabile di categoria Pepo Miceli, hanno avuto modo di vivere un’esperienza unica.