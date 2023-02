Il Meeting Internazionale Città di Lucca nel Progetto Meeting 2020+

Altri articoli in L'evento

lunedì, 23 gennaio 2023, 15:56

L'impianto di Lucca protagonista di un doppio importante impegno come la manifestazione di salto in lungo e salto in alto indoor e la prima prova dei Campionati invernali di lanci con in pedana la campionessa del mondo Juniores Rachele Mori

sabato, 21 gennaio 2023, 10:32

Lunedi 5 giugno all'Hotel Country Club di Gragnano, nel corso della tradizionale cena di gala, saranno consegnate le sfingi d'oro 2023 ai personaggi dello sport. Spiccano già grandi adesioni alla manifestazione ideata e organizzata da Valter Nieri

lunedì, 16 gennaio 2023, 16:10

Prosegue l'ottimo avvio di stagione per l'Atletica Virtus Lucca, grande protagonista del fine settimana appena trascorso in cui ha conquistato numerosi titoli toscani nelle differenti categorie e nelle varie specialità

sabato, 14 gennaio 2023, 09:06

Saranno consegnati sabato 28 gennaio, i premi relativi alla diciassettesima edizione della serie promossa dall'istituzione automobilistica provinciale. Pubblicate le classifiche ufficiali sul sito www.aciluccasport.it