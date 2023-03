L'evento



Atletica Virtus: successo per Il Trofeo Ragazzi/e di Coppa Toscana e per la manifestazione Esordienti al Campo Scuola Moreno Martini

martedì, 21 marzo 2023, 14:49

LUCCA – Ancora un pomeriggio di sport e divertimento al Campo Scuola Moreno Martini che si conferma sempre più al centro dell’Atletica leggera toscana grazie alla costante attività della Virtus Lucca, nuovamente nel ruolo di ospite del Trofeo Ragazzi/e – Coppa Toscana per le province di Lucca, Pisa, Massa e Pistoia e della manifestazione provinciale Esordienti di 50 metri e di salto in lungo. Centinaia di giovani e giovanissimi atleti hanno affollato la pista dell’impianto cittadino dove hanno gareggiato con il supporto delle numerose famiglie che hanno riempito la tribuna.

Il verdetto della pista ha decretato risultati eccellenti con il primo posto di società per la Virtus sia per la squadra maschile sia per la squadra femminile, grazie alle singole prestazioni di tutti gli atleti coinvolti, con una menzione particolare per: Lorenzo Umberti e Alessio Milani, rispettivamente secondo e sesto nel Biathlon, Lucio Guido Gambogi, Sofia Polimeno, Rebecca Brunini e Diana Orzali a conferma dell’eccellente lavoro svolto dallo staff tecnico coordinato dalla responsabile Laura Banducci. Ottima prova anche per la staffetta maschile 4x100 composta da Matteo Donati, Alessio Milani, Angelo Raffaelli e Lorenzo Umberti e per la staffetta femminile composta da Cassandra Pierazzini, Rebecca Brunini, Sofia Polimeno e Anna Ricci.

Gioco e tanto divertimento per gli Esordienti, protagonisti dei 50 metri e del salto in lungo in una manifestazione all’insegna dello sport e dello spirito di aggregazione, sotto la guida attenta dello staff tecnico coordinato dal responsabile Pepo Miceli.