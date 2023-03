L'evento



Lucchese, al via la volata playoff

mercoledì, 8 marzo 2023, 08:08

Entriamo nel vivo della stagione di Serie C, dove ogni punto guadagnato o perso potrà

fare la differenza. La Lucchese del nuovo patron Andrea Bulgarella non può perdere

l’occasione di centrare i playoff. Attualmente i rossoneri sono in piena corsa ma

l’andamento altalenante delle ultime settimane, non può lasciare soddisfatti squadra, club

e tifosi. Serve una maggiore continuità di risultati, per conquistare un obiettivo alla portata

della formazione di Ivan Maraia. Troppi però i punti persi per strada nelle ultime giornate, il

cammino non è senz’altro agevole da qui al termine del campionato ma qualificarsi per i

playoff significherebbe centrare un buon traguardo.



Per riuscire a competere con le prime della classe serve obiettivamente un altro passo.

L’unica cosa che conta al momento è però concentrarsi su questa stagione, soprattutto

sulle formazioni con cui la “Pantera” dovrà vedersela nelle prossime settimane per un

posto ai playoff: il Fiorenzuola, il Rimini, il Pontedera, il Siena e la Fermana. Dal Gubbio a

salire in classifica, a meno di inaspettate debacle, sembrano ormai definite le prime sei

posizioni.



Restano quindi quattro i posti disponibili e sei le contendenti. In pole in questa mini volata

playoff è la coppia formata da Siena e Pontedera. Le altre al podio, guardando le quote sul

calcio pubblicate sui principali bookmakers, Lucchese e Rimini. Le meno quotate invece la

Fermana e il Fiorenzuola.



Queste sei formazioni sono però molto vicine tra loro in classifica, basta una vittoria o un

pareggio per cambiare le prospettive di qualificazione. Ecco perché diventa importante

fare più punti possibile per la “Pantera”, partita dopo partita, bisogna arrivare al termine

della regular season con un buon vantaggio, evitando di rischiare di giocarsi tutto

nell’ultima giornata.



Nel frattempo, la proprietà ha già iniziato a programmare la stagione 2023/2024, come

dimostra il rinnovo di Giorgio Tumbarello, definito dalla stessa società, uno dei “perni della

mediana di Mister Maraia”. In attesa di conoscere quale sarà il prossimo futuro sul campo

per la Lucchese, è già partito un progetto a medio-lungo termine, senz’altro un buon

viatico per la nuova dirigenza rossonera.