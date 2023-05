L'evento



L'Atletico Lucca a Mirabilandia arriva secondo e si aggiudica il premio fair play

domenica, 30 aprile 2023, 19:08

Esperienze indimenticabile per il gruppo calciatori esordienti Atletico 2010, capitanato da mister Emanuele Marlia e mister Nicolò Battistoni, che ha partecipato al torneo Youth Festival di Mirabilandia i giorni 23-24-25 Aprile.

Per arrivare a Cesenatico con tutti i ragazzi e genitori è stato noleggiato un pullman da 52 persone, un viaggio divertente e spensierato. I due gruppi una volta arrivati a Cesenatico, hanno dovuto subito giocare le partite di inaugurazione che sono state vinte.

Il giorno successivo, ecco la presentazione di tutte le squadre al parco divertimento di Mirabilandia, con uno dei giovani lucchesi, Gabriele Vicini, che è stato chiamato, con grande emozione di tutti, per leggere il discorso di apertura davanti a circa 1500 persone, poi tutti sulle giostre del parco. Il divertimento è continuato nelle camere d'albergo fino a tarda notte, ma le squadre si sono comportate davvero bene: oltre ai complimenti ricevuti dalle squadre avversarie per la sportività, l'organizzazione ha omaggiato l'Atletico Lucca con il premio più bello in assoluto: quello della squadra vincitrice fair play.

Una delle due squadre si è giocata la finale per il 1°e 2° posto, uscendo sconfitta per il grande valore degli avversari. L'altra formazione allestita si è giocata il 5°-6° posto aggiudicandosi la finalizza. Un'esperienza e un ricordo che tutti i partecipanti porteranno nei loro cuori per i prossimi anni.