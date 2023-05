L'evento



All'Academy Porcari ecco il Chiesa-day

giovedì, 25 maggio 2023, 10:18

Il vulcanico presidente dell'Academy Porcari Stefano Silla, non finisce mai di stupire: ha organizzato per sabato 27 maggio il Chiesa Day. L'ex attaccante della Nazionale Enrico Chiesa (padre di Federico) terrà sedute di Tecnica aperte ai ragazzi, non solo della società bianconera. L'ex Bomber e il suo Staff faranno vivere una giornata indimenticabile ai presenti, non solo dal punto di vista tecnico ma anche per i consigli destinati a chi coltiva il sogno di diventare calciatore e del lungo percorso da fare.

Silla è entusiasta: "Ho conosciuto Chiesa per motivi di lavoro ed è nata subito una sintonia, l'ho invitato per il Torneo di Viareggio svolto a Porcari dove giocava la Fiorentina di suo figlio, abbiamo parlato tanto, ha fatto i complimenti per la nostra struttura e ha deciso di fare proprio qui il suo Stage. I progetti societari non finiscono qua, verrà presto costruita una gabbia (dove il gioco finisce solo dopo il gol) per far migliorare l'intensità del calciatore, un campo in sabbia di Beach volley. Anche quest'anno ci sarà il campo estivo che sta riscuotendo grande successo. Sabato ci saranno tanti addetti ai lavori per vedere da vicino chi ha dato un grande contributo al calcio italiano".