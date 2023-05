L'evento



Atletica: Luiza Gega in gara al Meeting Internazionale Città di Lucca

mercoledì, 10 maggio 2023, 15:11

LUCCA - Il cast della seconda edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca si arricchisce di una nuova protagonista eccellente: la siepista e mezzofondista albanese Luiza Gega, atleta di grande spessore con un palmares ricco e articolato che sarà in gara a Lucca nei 3000 siepi.

Portabandiera dell’Albania durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici 2016 a Rio de Janeiro, primatista nazionale di tutte le distanze comprese tra gli 800 metri e la maratona, Luiza Gega vanta nella sua bacheca una serie di risultati di grande prestigio che precedono il titolo di campionessa d’Europa dei 3000 siepi conquistato a Monaco la scorsa estate. Nel 2013 argento nei 1500 metri ai Giochi del Mediterraneo e alle Universiadi di Kazan e semifinalista ai Mondiali di Mosca; nel 2015 oro e argento rispettivamente nei 1500 e negli 800 metri agli Europei di Baku; nel 2016 argento nei 3000 siepi agli Europei di Amsterdam; nel 2018 e nel 2022 oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona e di Orano sui 3000 siepi, specialità in cui spicca anche il quinto posto agli ultimi Mondiali di Eugene.

L’appuntamento è per domenica 4 giugno quando al Campo Scuola Moreno Martini si alzerà il sipario sull’edizione 2023 del Meeting Internazionale Città di Lucca che da quest’anno è entrato a far parte del Progetto Meeting 2020+, il circuito nato dall’idea della FIDAL di supportare eventi di questo calibro nel loro percorso di crescita tecnico-organizzativo e che comprende solo i i cinque principali meeting di atletica leggera in Italia.

Tutte le info su www.meetinglucca.com