L'evento



Atletica Virtus: Cadetti e Cadette protagonisti del Cds a Pietrasanta

martedì, 2 maggio 2023, 15:32

LUCCA – Ancora un fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Atletica Virtus Lucca che colleziona prestazioni, risultati e punteggi di ottimo livello da parte degli atleti impegnati nelle differenti gare.

A Pietrasanta, nella prima giornata della fase interprovinciale del Campionato di società Cadetti e Cadette, si registrano il secondo posto della squadra femminile e il terzo di quella maschile al termine di una bella giornata di sport all’insegna dell’aggregazione e della sana competizione legata al divertimento.

Tra i Cadetti: nel giavellotto argento per Brian Doga (37.18) e quarto posto per Diego Fornaciari (35.81);

bronzo nella marcia per Lorenzo Guglielmi (29.55.56); nel disco, terzo Edoardo Cosimini (26.76) e quinto Braian Doga (26.45); negli 80 metri, quarto posto per Senal Kavinda Kankanige (9.53); nei 1000 metri, quinto Giulio Guccione (2.55.07); nel salto triplo bene Diego Fornaciari (11.08); nei 150 metri, settimo, ottavo e nono posto rispettivamente per Federico Pellegrini (18.29), Davide Ricci (18.33) ed Elia Bani (18.40).

Tra le Cadette: nei 150 metri primo gradino del podio per Nikola Trzos (19.74) che conquista anche l’argento negli 80 metri (10.45); nel martello, primo posto per Delia Fazzi con la misura di 36.93; nel salto con l’asta, primo posto di Agnese Mattii (2.40); nel peso, quarta Francesca Bertolucci (8.17); nei 1000 metri, quinto e sesto posto rispettivamente per Ginevra Montanaro (3.22.69) e Maia Fava (3.22.44); nel salto in lungo bene Anna Del Monte (4.54) e nella marcia 3000 metri, buona prova di Aurora Sorbello (18.53.25).

A Mondovì, eccellente risultato per Matilde Botto che, con la misura di 3.50 nel salto con l’asta, strappa il pass tricolore per italiani U23 di Agropoli.

A Firenze, bronzo per Walid Hallami che, al debutto nel lancio del disco Juniores da 1750gr, raggiunge la misura di 29.49.

Nelle gare su strada infine, spiccano le prove di Juri Zanni, sesto assoluto e primo di categoria all’Ultratrail del Mugello, gara molto impegnativa sulla distanza di 24km con dislivello di 1200 metri, e di Fabio Pizzo protagonista della 10km “da Castello a Castello”, sul suggestivo percorso da Lerici a San Terenzo, con il tempo di 39.55.