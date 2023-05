L'evento



Dalla TV al tavolo: tanti i quiz e i programmi diventati giochi in scatola (e non solo)

sabato, 20 maggio 2023, 08:36

Da decenni, i programmi televisivi sono una fonte di intrattenimento e divertimento per milioni di spettatori in tutto il mondo, a tal punto da diventare argomenti di discussione quotidiana e coinvolgere gli appassionati anche al di fuori delle trasmissioni. Proprio da questo forte interesse sempre più spesso nascono iniziative volte a portare nel mondo reale le stesse atmosfere di quei programmi, per esempio attraverso la creazione di giochi da tavolo e videogame ispirati ai titoli più famosi: non sono però solo i film e le serie TV ad essere adattati in giochi, ma anche i programmi di quiz e giochi a premi che hanno ottenuto i migliori risultati in termini di ascolti. Ecco dunque alcuni dei programmi televisivi più iconici che sono stati trasportati nel mondo dei giochi da tavolo e dei videogiochi.

Quiz, fortuna e strategia: i migliori giochi ispirati ai programmi TV

Dai programmi televisivi sono stati tratti in questi anni numerosi giochi di successo, sia per ciò che riguarda i giochi in scatola da praticare con amici e familiari in casa che nel mondo del gaming online, oggi particolarmente in voga grazie ai notevoli passi in avanti fatti in termini di tecnologie digitali da utilizzare sia via web che da mobile.

Uno degli esempi di adattamento di quiz TV al settore ludico di maggior successo è Jeopardy!, quiz televisivo celebre soprattutto negli Stati Uniti in cui i concorrenti si sfidano a colpi di domande di cultura generale. Seguito da milioni di spettatori da ormai 60 anni, Jeopardy! non poteva che diventare protagonista anche dell'intrattenimento domestico, sia offline che online: oltre a una versione da tavolo in cui i partecipanti possono sfidarsi con domande di varie categorie, Jeopardy! ha infatti anche ispirato videogiochi che permettono ai giocatori di testare le loro conoscenze contro il computer o altri avversari online.

Tra i quiz che hanno fatto la storia della televisione troviamo poi Who Wants to Be a Millionaire, noto nel nostro Paese dapprima con il titolo Chi vuol esser miliardario? e poi come Chi vuol esser milionario? a seguito dell'introduzione dell'Euro. Oltre alla sua popolarità come programma TV, Who Wants to Be a Millionaire ha ispirato numerosi giochi da tavolo e videogiochi che offrono ai giocatori l'emozione e le sfide del programma televisivo, mettendo alla prova le loro conoscenze generali ma anche la capacità strategica di utilizzare nella maniera più intelligente possibile i tre aiuti a disposizione. Il successo di Who Wants to Be a Millionaire è stato peraltro così vasto da aver sconfinato il mondo dei quiz per raggiungere quello dei casino e, in particolare, delle slot machine: nelle sale digitali, infatti, particolare interesse sta suscitando la slot ispirata proprio al famoso programma televisivo, basata su un sistema di tipo Megaways che prevede un numero variabile di simboli e di possibili linee vincenti.

La ruota della fortuna e non solo: i giochi che hanno fatto la storia della TV

Un altro grande classico dei giochi a premi televisivi è Wheel of Fortune, ossia la celebre Ruota della fortuna che in Italia viene associata al volto e alla voce del mitico Mike Bongiorno. Anche questo gioco vanta una versione da tavolo che permette ai giocatori di provare l'emozione di girare la ruota e indovinare le lettere per formare parole e vincere premi, oltre che videogiochi tramite i quali è possibile sfidare in competizioni virtuali il computer o altri giocatori online, ricreando l'atmosfera del programma televisivo direttamente sullo schermo di casa.

Che dire poi di The Price Is Right, il nostro Ok, il prezzo è giusto, un'icona dei giochi TV degli anni '80 e '90, tuttora molto amato da chi ha vissuto quell'epoca, che non disdegna di rivivere le emozioni del gioco con versioni da tavolo o videogame nei quali i partecipanti devono indovinare il prezzo di vari articoli per vincere premi virtuali o punti.

Non solo nostalgia: i giochi del momento ispirati alla TV

Se quelli citati sono programmi TV che potremmo definire storici, non meno interessanti sono le trasposizioni online e da tavolo di quiz e giochi a premi ben più recenti, come L'eredità e I soliti ignoti, che ogni sera incollano allo schermo milioni di appassionati, o addirittura di reality show come Pechino Express e Bake Off Italia, che a loro volta sono diventati protagonisti di proposte fisiche e virtuali nelle quali ciascuno di noi può vestire i panni del concorrente e cercare di portare a casa il premio finale.

Insomma, un ampio ventaglio di proposte che riesce a soddisfare un po' tutti i gusti e a unire intorno al tavolo, o allo schermo, tutti coloro che vogliono sentirsi protagonisti dello spettacolo e mettere in gioco le proprie abilità e conoscenze.