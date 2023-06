L'evento



Atletica: spettacolo a Lucca con il Meeting Internazionale Città di Lucca e il Gran Galà Esordienti

lunedì, 5 giugno 2023, 18:00

LUCCA - Un bellissimo pomeriggio di festa al Campo Scuola Moreno Martini quello di domenica 4 giugno, con il Gran Galà degli Esordienti seguito dalla seconda edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca. In un clima di grande entusiasmo e di partecipazione delle tante famiglie che hanno affollato la tribuna, oltre trecentocinquanta giovanissimi atleti di circa venti differenti società da tutta la Toscana si sono divertiti a gareggiare sulla pista e sulle pedane del rinnovato impianto cittadino. Il divertimento come motore della manifestazione che da tredici anni rappresenta un appuntamento fisso su cui l’Atletica Virtus Lucca concentra le proprie energie in nome della volontà di investire sulla crescita sportiva e umana dei ragazzi del settore giovanile.

Tanti i virtussini in gara sotto l’attenta guida del Responsabile di categoria Pepo Miceli e dei tecnici Sara Bertolucci, Vittoria Bacci, Lara Simi, Velia Vettori, Angela Giannotti e Sara Marzocco.

A premiare gli Esordienti - insieme al presidente Virtus Nando Caturegli, all’assessore allo sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti e al presidente di Fidal Toscana Maurizio Alberti – la campionessa di salto in lungo Larissa Iapichino, reduce dalla recente vittoria al Golden Gala di Firenze, la cui presenza a sorpresa ha scatenato la gioia dei giovanissimi atleti.

Un autentico successo anche per la seconda edizione del Meeting Internazionale Città di Lucca, manifestazione inserita dalla Fidal nel Progetto Meeting 2020+, dove le stelle dell’atletica internazionale si sono confrontate davanti a oltre 1500 spettatori sulla pista e sulle pedane del Campo Scuola Moreno Martini in una competizione spettacolare in cui sono stati realizzati oltre ottantamila punti che collocano l’evento lucchese alla quarantaseiesima posizione del ranking mondiale. Un’ulteriore conferma delle eccellenze in gara, dell’impeccabile organizzazione dell’Atletica Virtus Lucca – con il supporto di Comune di Lucca, Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca - e dell’ineccepibile lavoro svolto dai due meeting director, Matteo Martinelli e Paolo Traversi.

Le prime grandi emozioni di giornata arrivano dai 100 ostacoli femminili con una splendida performance di Veronica Besana (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) che taglia il traguardo in 13”01 (vento +0.9) stabilendo il nuovo record italiano Under 23 che coincide con la settima miglior prestazione italiana di sempre. A vincere la gara la sudafricana Taylon Bieldt in 12”76 (+0.9) e al terzo posto Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli) in 13”12. Nel martello femminile si conferma su ottimi standard la primatista italiana Sara Fantini (GS Carabinieri) che con la misura di 72.55 si aggiudica per il secondo anno consecutivo la gara superando la campionessa europea Bianca Florentina Ghelber 72.13. Ottima prova anche per la campionessa del mondo Juniores Rachele Mori (Fiamme Gialle) che, così come nella passata edizione, aggiorna a Lucca il primato personale (69.02).

Spettacolo nei 100 metri maschili con lo sprinter kenyano Ferdinand Omanyala, primatista africano, leader mondiale stagionale, primo in 10”13 (+1.5) in una gara in cui ha ben figurato il virtussino Francesco Cordoni che con il nuovo primato personale 10”78 (+1.5) realizza il minimo per i campionati italiani U23. Nei 100 metri femminili secondo posto per l’azzurra Anna Bongiorni (GS Carabinieri) 11”62 dietro alla brasiliana Rosangela Santos. Bella affermazione per la cubana Leyanis Pérez Hernandez con la misura di 14.65 (+1.3) nel salto triplo in cui l’azzurra Dariya Derkach (Aeronautica Militare) è quarta con 13.41 (+1.2). Nell’alto maschile affermazione del messicano Erik Portillo con 2.21, quinto il vincitore della scorsa edizione Marco Fassinotti (Aeronautica Militare) con 2.15.

Vittoria dell’albanese Luiza Gega nei 3000 siepi con 9’15”86 al termine di un duello serrato con la kenyana Biwot. Buon ritorno in pista per l’azzurra Irene Siragusa (Esercito), terza nei 200 metri con 23”70.

Quattro nuovi meeting record: quello di Ferdinand Omanyala nei 100 metri maschili; quello del salto con l’asta maschile che porta la firma dello spagnolo Isidro Leyva con 5.50; quelli di Taylon Bieldt nei 200 metri femminili in 23”13 e del cinese Qi Wang nel martello maschile con 73.52.

Ospiti graditissime del Meeting, oltre alla già citata Larissa Iapichino, l’ex martellista Ester Balassini, tra le eccelleze assolute dell’atletica leggera, il cui primato, durato ben 17 anni, è caduto proprio a Lucca per mano di Sara Fantini in occasione dell’edizione 2022.

Questi i risultati delle varie gare:

Uomini

Martello: Qi Wang 73.52

Salto con l’asta: Isidro Leyva 5.50

110 ostacoli: David King 13”58

Salto in alto: Erik Portillo 2.21

100 metri: Ferdinand Omanyala 10”13

400 metri: Zibane Ngozi 46”18

800 metri: Koitatoi Kidali 1’47”12

Salto in lungo: Maikel Yorges Vidal 7.92

5000 metri: Ishmael Rokitt Kipkurui 13’05”67

200 metri: Clarence Munyai 20”52

Donne

Salto triplo: Leyanis Pérez Hernandez 14.65

100 ostacoli: Taylon Bieldt 12”76

100 metri: Rosangela Santos 11”54

3000 siepi: Luiza Gega 9’15”86

Lancio del martello: Sara Fantini 72.55

200 metri: Taylon Bieldt 23”13