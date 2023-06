L'evento



Grande partecipazione alla prima edizione del trofeo “Dentro le Mura Basket e Baskin insieme”

lunedì, 12 giugno 2023, 12:38

Grande successo e partecipazione per il primo trofeo “Dentro le Mura Basket e Baskin insieme”, un torneo 3x3 maschile e femminile over 16 organizzato dall’associazione Warriors Lucca all'interno delle Mura urbane, che si è tenuto sabato 10 e domenica 11 giugno.

Sul campo da gioco si sono alternate in partite di ottimo livello anche diverse realtà del mondo baskin, per una giornata di sport, passione e promozione di valori aggreganti. Tanti volti noti del basket locale presenti ed un testimonial d’eccezione per l’evento: Giacomo “Jack” Galanda, ex cestista della Nazionale Italiana, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004.

A fare gli onori di casa per l’amministrazione comunale il sindaco Mario Pardini, che ha lanciato la palla a 2 per l’inizio delle partite del baskin, e l’assessore allo sport Fabio Barsanti, che ha dichiarato:“Siamo contenti di aver ospitato questa prima edizione splendidamente riuscita e partecipata. Tra gli obiettivi dell’amministrazione legati allo sport è infatti prioritaria la valorizzazione del basket underground o street basket, che passa anche e soprattutto dalla riqualificazione dei numerosi spazi adibiti nelle nostre frazioni. A tutto questo – prosegue - si aggiunge l’orgoglio per il lavoro delle associazioni del territorio che promuovono ogni giorno lo sport inclusivo, coinvolgendo tanti giovani con iniziative di sensibilizzazione e formazione. All’associazione Warriors Lucca va quindi uno speciale ringraziamento per l’organizzazione e il coordinamento di questa edizione, che siamo certi possa essere l’inizio di una nuova bellissima storia sportiva per il nostro territorio”.