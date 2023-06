L'evento



Koala Summer Camp: si rinnova l’appuntamento estivo per i piccoli calciatori del domani

lunedì, 5 giugno 2023, 12:46

Ai nastri di partenza i richiestissimi camp estivi dell’associazione sportiva Koala Soccer School, che da anni promuove sul territorio lucchese e non solo i sani valori dello sport, lavorando sulle nuove generazioni e unendo la formazione tecnica e di campo a quella umana, favorendo l’interazione tra i bambini, l’aggregazione e l’inclusione sociale.



A coordinare l’associazione tre nomi noti del panorama calcistico e sportivo regionale: Manuele Cacicia, Iacopo Fanucchi e Simone Angeli. Il primo, con una lunga carriera da allenatore in corso (questa è la sua 29esima stagione), si è messo in luce per competenze e abilità che lo hanno condotto a sedere su importanti panchine di Serie A e B come vice allenatore, con squadre del blasone di Salernitana, Torino, Genoa, Udinese, Crotone e Bari. Fanucchi e Angeli sono invece ex calciatori con centinaia di presenze tra i professionisti, che hanno proseguito le loro carriere studiando per divenire affermati tecnici, con numerose collaborazioni con squadre professionistiche e realtà del territorio.



E per l’imminente stagione estiva, Koala Soccer School rinnova l’appuntamento con i camp tematici in diverse zone della regione, che fanno registrare ogni anno un netto aumento delle iscrizioni, grazie al gradimento delle famiglie e a corsi che uniscono tecnica, aggregazione e divertimento. Quest’anno i camp, dedicati ai bambini dal 2010 al 2018, saranno attivi in gran parte della Toscana, per venire incontro ad una sempre crescente richiesta, che ha convinto i responsabili ad ampliare il raggio di azione.



I Koala Summer Camp proseguiranno a Lucca per tutta l’estate, mentre per le altre località sono previste specifiche settimane, ovvero: a Castelnuovo Garfagnana dal 12 giugno al 30 giugno; a Lizzano Belvedere dal 25 giugno all’8 luglio; a San Giuliano Termen dal 12 giugno al 7 luglio; a Cecina dal 12 giugno al 17 giugno e a Livorno dal 12 giugno al 17 giugno.



Sotto l’attenta direzione dei tre tecnici e tramite un attento lavoro quotidiano con l’obiettivo primario di trasmettere quei sani valori che solo lo sport sa regalare, l’associazione ha sviluppato una modalità lavorativa che è esempio e riferimento sul territorio, oltre ad una scuola di tecnica che durante tutto l’anno cura e perfeziona il coordinamento dei giovani calciatori, assicurando anche un avviamento al calcio per i bambini più piccoli (da 3 a 6 anni).



Un lavoro che si sviluppa grazie ad una pianificazione attenta e a strutture che consentono una programmazione scrupolosa, come ad esempio il Centro Sportivo Madonne Bianche, sito a Sant’Alessio, riferimento per gli sportivi di tutto il territorio, attrezzato con campi e strumenti professionali.



Per maggiori informazioni e per ultimare l’iscrizione ai Koala Summer Camp, le famiglie possono contattare lo staff al numero di telefono 339 4358741.