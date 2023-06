L'evento



La squadra del Circolo El Nino della SS Annunziata di calcio a sette vince il titolo italiano alle finali di Cervia AICS

giovedì, 22 giugno 2023, 12:29

Dopo avere vinto il titolo italiano di calcio a 5, la formazione Circolo El Nino della SS Annunziata guidata da Luca Bottaini e Luciano Bertocchini si aggiudica alla grande le finali di Cervia dello scorso fine settimana e diventa così campione d’Italia di calcio a sette Aics.

Per i lucchesi una grande soddisfazione che giunge dopo decine di partite vinte prima all’interno del circolo gestito da Massimo Costalli, con la divisione calcio a sette curata dall’ex professionista Massimiliano Pisciotta, poi in fase regionale poi negli sportivamente sanguinosi raggruppamenti finali, dove in tre giorni ti giochi tutto.

La finale è finita 4 a 1 contro i rivali storici, i rappresentanti di Pisa, i Vip.

Questa la rosa dei campioni d’Italia : Luciano Bertocchini ( che è anche il presidente), Alessio Bolognesi, Mohamed e Mustapha Byaze, Nico Ricci, Giacomo Guastapaglia, Riccardo Lacedra, Muspaha Ezzaki, Endri Leshi, Jonathan Del Sorbo, Youssef e Khalid Haoudi. Allenatore Luca Bottaini.

La squadra vuole ringraziare gli sponsor che hanno permesso questo grande risultato : Impianti Elettrici Baldassari di Porcari, Osteria la Pollastra di Segromigno in Monte, Macelleria Medievale il Carnivoro di Borgo a Mozzano e lo stesso Circolo El Nino.