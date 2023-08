L'evento



Atletica Virtus: Roberto Orlando campione italiano Assoluto. Oliveri argento e Pieroni bronzo

lunedì, 31 luglio 2023, 21:01

LUCCA – Fine settimana di grandi emozioni per l’Atletica Virtus Lucca concentrata sui Campionati italiani Assoluti di Molfetta, l’evento clou della stagione nazionale dell’atletica leggera, che ha visto la partecipazione di ben cinque atleti: Matteo Oliveri nell’asta; Michella Obijiaku nel peso; Roberto Orlando, in forza al CS Aeronautica militare nel giavellotto; Elisa Naldi e Idea Pieroni, entrambe del CS Carabinieri e allenate dal tecnico Luca Rapè, rispettivamente nel salto in lungo e nel salto in alto.

La prima grande esultanza arriva con la vittoria di Roberto Orlando che strappa il titolo di Campione italiano con la misura di 76.53 raggiunta al secondo lancio e che costituisce anche il suo season best con cui l’atleta riesce a imprimere la sterzata significativa a una stagione condizionata dagli infortuni.

Medaglia d’argento invece per Matteo Oliveri nel salto con l’asta con la misura di 5.30. Dopo la vittoria del titolo italiano Under 23, l’atleta allenato da riccardo Frati conquista un altro risultato importante con il rimpianto di aver mancato di un soffio l’assalto al 5.45.

Bronzo nel salto in alto per la barghigiana Idea Pieroni, già campionessa italiana Under 23, che con 1.81 sale sul terzo gradino del podio confermando l’ottimo momento di forma.

A un passo dal podio Michella Obijiaku che si piazza al quarto posto nel peso grazie all’ultimo lancio (14.84) che le consente di scalare la classifica portando anche punti fondamentali alla causa Virtus in chiave Cds.

Quarta posizione a soli quattro centimetri dal podio anche per Elisa Naldi che al sesto salto centra il 6.09 finale che vale molto proprio in virtù dei problemi fisici che hanno afflitto l’atleta nel corso della stagione costringendola per mesi all’assenza dalla pedana.

Risultati estremamente interessanti nella kermesse tricolore di Molfetta che vanno a braccetto con l’eccellente quinto posto di Emmanuel Ojeli nei 400 metri (46”26) al prestigioso Meeting Internazionale di Schifflange in Lussemburgo e con la recente convocazione di Carolina Fraquelli nel team azzurro che rappresenterà l’Italia ai prossimi Europei Under 20 in programma a Gerusalemme dal 7 al 10 agosto.