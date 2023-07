L'evento



Pronta la squadra dei tecnici e dirigenti della Folgor Marlia

lunedì, 17 luglio 2023, 08:31

Nell’ambito della crescita programmata della Folgor Marlia anche quest’anno sono state inserite nuove figure tecniche e nuovi dirigenti. Grande lavoro dei due d.s. Meschi/Marchetti che hanno costruito una rosa della prima squadra molto interessante, l’intento è quello di riuscire a ricreare quel gruppo e quell’alchimia che ha permesso lo scorso anno di divertire e coinvolgere i tifosi della Folgor Marlia, starà al mister Gambini ed al suo secondo D’Aurelio riuscire nell’impresa.

Gli Juniores dovranno confermare tutto quello che di buono hanno fatto vedere nella passata stagione, diversi gli innesti di qualità per sopperire al passaggio di categoria dei 2003, Mister Bianchi Paolo ed il suo secondo Quilici Nico hanno tutte le competenze per fare un’altra stagione di alto profilo.

Per il settore giovanile tante le novità, i direttori sportivi Pieri Luca e Barsotti Francesco (nuovo arrivo) hanno fatto un grandissimo lavoro riuscendo a costruire da zero la squadra degli under 15, giovanissimi, unica squadra che mancava alla società nella filiera dei giovani.

Gli under 17, allievi, continueranno sotto la guida di De Luca Andrea ed il secondo Fosco Salati, squadra che non nasconde l’ambizione di fare un campionato al vertice. Gli under 16, allievi B, dopo il finale di stagione in grande crescita, hanno salutato il mister Cesaretti Stefano dopo 3 anni di conduzione tecnica; arrivano mister Caselli Riccardo ed il suo secondo Betti Andrea che dovranno continuare nel percorso di crescita ben intrapreso in questa stagione, aiutati dagli innesti di qualità che i direttori sportivi gli metteranno a disposizione.

Come già anticipato gli under 15, giovanissimi, sono una squadra totalmente nuova, quindi il lavoro per i responsabili Quilici Fabio e Pieri Luca sarà sicuramente difficile ma al tempo stesso anche stimolante visto che, sulla carta, sembra che la squadra sia molto competitiva. Gli under 14, giovanissimi B, approcciano quest’anno al calcio a 11 e di conseguenza il lavoro per questo gruppo sarà molto importante, per questo la conduzione tecnica è stata affidata a Mister Cesaretti Stefano che con la sua competenza e pazienza saprà far crescere questo gruppo come già fatto con i 2008.

La scuola calcio, vera locomotiva di tutta la società, continua il suo percorso di crescita sotto la perfetta organizzazione del responsabile Del Freo Mauro, coadiuvato da Rachele De Luca.

Diverse le novità inserite volte ad implementare la qualità del lavoro degli istruttori della scuola calcio: è stato siglato un accordo con il Tau Calcio che aiuterà gli istruttori a migliorare la propria esperienza istruttiva e l’altra novità è l’accordo con il centro sportivo El Ninõ che permetterà ai bambini di allenarsi su una superficie sintetica, soprattutto quando si tratterà di fare la coordinazione Motoria o il lavoro specificatamente tecnico, inoltre è stato inserito il responsabile per la categoria Pulcini, Martelli Andrea, già mister della categoria 2014.

Diversi sono gli istruttori inseriti in organico: Massimiliano Murgia, Luca Giannoni, Giovanni Farnesi, che passa dal settore giovanile alla scuola calcio, Francesco Sinesi, Jonathan Baccelli, Giomi Guido che passa dal ruolo dirigenziale a quello di istruttore, Andrea Fanucchi, Alesaandro Franco, Lorenzo Franco, e Ristori Alice.

Cambiato il preparatore dei portieri per il settore giovanile e la prima squadra che sarà Antonio Corradi coadiuvato da Paolo Begani, già preparatore per tutti portieri della scuola calcio.

Insomma un grande staff tecnico che dovrà far crescere e divertire gli iscritti alla scuola calcio della Folgor Marlia.

Il tutto non sarebbe niente se non ci fossero i dirigenti e volontari della Folgor Marlia: presidente- Landi Gianluca, vice presidente- Stefano Torcigliani e Sarti Federico, consiglieri- Calanni Antonio, Massimilano Marchetti, De Luca Andrea, Pieri Luca, Paoli Michele, segretaria Sara Verdinelli, dirigenti: Brunello Giuntini, Sauro Pellegrini, Giacomo Talenti, Franco Colombraro, Prosperi Giovanni, Alberto Tomei, Luigi Dianda, il magazziniere Alessandro Dinelli, il dottor marco Martinelli. Un grande e numeroso staff per una fulminante Folgor Marlia!