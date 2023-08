L'evento



Lasciare tutto per un anno: come raccogliere i fondi e partire per un anno sabbatico

lunedì, 28 agosto 2023, 07:45

L'anno sabatico rappresenta un'opportunità unica per esplorare il mondo, acquisire nuove esperienze e crescere personalmente. Tuttavia, finanziare un anno intero di viaggi e avventure richiede una pianificazione accurata. In questo articolo, esploreremo strategie e suggerimenti su come reperire i fondi necessari per realizzare il tuo sogno di un anno sabatico senza compromettere la stabilità finanziaria.

Cos'è e a cosa serve l'anno sabbatico

Per spiegare cosa significa anno sabbatico, analizziamo l'origine e il significato della parola "sabbatico". Quest'ultima deriva dalla lingua ebraica e significa "riposo", in questo caso legato alla giornata del sabato. Dal punto di vista prettamente umano ed emotivo l'anno sabbatico può essere utile a riscoprire sé stessi, nuovi interessi e a coltivare ancora di più il rapporto con la propria famiglia e con i propri amici. Dal punto di vista lavorativo, tuttavia, l'anno sabbatico è una vera e propria forma di congedo riconosciuta dalla legge, grazie alla quale ci si può prendere un anno di riposo senza perdere il posto di lavoro.

Per richiederlo il dipendente di un'azienda deve inoltrare la domanda scritta al responsabile del personale o al dirigente, sottolineando ovviamente il fatto che fino ad allora non ha mai usufruito di questa forma di congedo. Questa richiesta dev'essere presentata perlomeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo sabbatico, inoltre risulta essere essenziale consegnare una carta nella quale sono riassunte tutte le attività alle quali ci si vuole dedicare in questo lasso di tempo. Il requisito fondamentale per poter richiedere l'anno sabbatico è che il richiedente lavori da almeno 5 anni presso la stessa azienda o lo stesso ente pubblico, inoltre l'azienda non è tenuta ad accettare per forza tale richiesta, che può essere quindi respinta. Nel corso del periodo sabbatico, il lavoratore perde il diritto alle ferie, alla malattia, alla retribuzione, agli scatti di anzianità e ad ulteriori congedi.

Pianificare il budget e reperire i fondi

Da quello che si può intuire, affrontare un anno sabbatico significa di conseguenza effettuare un'ottima gestione delle spese. Risulta essere importante stabilire degli obiettivi finanziari e decidere, quindi, quali destinazioni raggiungere e quali costi affrontare per farlo. Dopodiché, appunto, è importante calcolare i costi, le spese inattese e fare una stima realistica dei costi di vitto, alloggio, assicurazioni, trasporti e attività. Tra le opzioni che puoi prendere in considerazione per affrontare l'anno sabbatico rientrano il risparmio anticipato, il prestito personale, il lavoro freelance, il lavoro part-time e i programmi di scambio culturale. Il risparmio anticipato richiede senza ombra di dubbio un'attenta pianificazione a lungo termine, oltre alla capacità di mettere da parte una somma di denaro che sia in grado di coprire le spese nel momento in cui non si ha una retribuzione.

Il prestito personale, in particolar modo il prestito a breve termine, è un'altra validissima opzione, soprattutto se prendiamo in considerazione un prestito da 5000 euro, facilmente richiedibile anche online e perfettamente sostenibile in quanto si tratta di una cifra relativamente contenuta. Se si hanno le competenze adatte per lavorare in modalità freelance o da remoto, allora si può valutare la possibilità di lavorare durante l'anno sabbatico per mantenere delle entrate anche durante il periodo di pausa. Lo stesso discorso, ad esempio, vale per il lavoro part-time. I programmi di scambio culturale offrono la possibilità di sostenere le spese in vista dell'anno sabbatico, tanto che sono in grado di coprire i costi di alloggio e i pasti in cambio del volontariato o dell'insegnamento di una lingua straniera.