Michele Marchi conquista la leadership del Premio Rally AC Lucca

venerdì, 11 agosto 2023, 07:37

Se sei alla ricerca di opportunità imprenditoriali a Lucca nel 2023, hai molte opzioni interessanti da considerare. Lucca è una meta turistica molto popolare, con migliaia di visitatori che affollano le sue strade ogni anno. Quindi, avviare un'attività nel settore turistico potrebbe essere una scelta intelligente

lunedì, 31 luglio 2023, 21:28

Una nuova squadra per il Basket Le Mura Spring che andrà a disputare il campionato di Promozione femminile. Il gruppo, composto da un mix di giocatrici esperte e di giovani emergenti in cerca di spazio, sarà affidato a coach Luca Benedetti

lunedì, 31 luglio 2023, 21:01

Gran ritorno di Roberto Orlando che ai campionati italiani Assoluti di Molfetta conquista la medaglia d'oro nel giavellotto. Argento per Matteo Oliveri nell'asta e bronzo per Idea Pieroni nel salto in alto

lunedì, 24 luglio 2023, 16:22

Straordinaria prestazione per l'atleta allenata dal tecnico Enrico Carelli che si laurea vice campionessa italiana nei 5000 metri timbrando lo standard per i campionati europei Under 20 in programma a Gerusalemme dal 7 al 10 agosto