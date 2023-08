Quale attività posso avviare a Lucca nel 2023?

Altri articoli in L'evento

lunedì, 31 luglio 2023, 21:28

Una nuova squadra per il Basket Le Mura Spring che andrà a disputare il campionato di Promozione femminile. Il gruppo, composto da un mix di giocatrici esperte e di giovani emergenti in cerca di spazio, sarà affidato a coach Luca Benedetti

lunedì, 31 luglio 2023, 21:01

Gran ritorno di Roberto Orlando che ai campionati italiani Assoluti di Molfetta conquista la medaglia d'oro nel giavellotto. Argento per Matteo Oliveri nell'asta e bronzo per Idea Pieroni nel salto in alto

lunedì, 24 luglio 2023, 16:22

Straordinaria prestazione per l'atleta allenata dal tecnico Enrico Carelli che si laurea vice campionessa italiana nei 5000 metri timbrando lo standard per i campionati europei Under 20 in programma a Gerusalemme dal 7 al 10 agosto

venerdì, 21 luglio 2023, 18:31

Poche ore alla partenza della 58^ Coppa Città di Lucca: la serie provinciale pronta a lanciare il guanto di sfida sui chilometri della provincia, ambientazione di una sfida che chiamerà al confronto i suoi migliori interpreti