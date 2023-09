L'evento



Atletica: record italiano Cadetti dei 2000 metri per Alessandro Santangelo

martedì, 26 settembre 2023, 15:01



LUCCA - Un fine settimana da incorniciare per il settore giovanile della Virtus Lucca che mette a frutto l’impegno e il lavoro di un’intera stagione conquistando tre risultati strepitosi con il bronzo degli Allievi alla finale nazionale del campionato di società raggruppamento centro sud, l’argento per i Cadetti e il bronzo per le Cadette alla finale regionale del Cds. Tutte e tre le squadre sul podio a festeggiare la crescita continua del vivaio biancoceleste e il capillare lavoro svolto dai vari staff tecnici così come auspicato dalla società tradizionalmente impegnata nello sviluppo del movimento giovanile.

Gli Allievi, accompagnati alla finale di Roma dal dirigente Fausto Ardenghi supportato dal responsabile Mattia Paterni e da Irene Della Bartola e Alexander Chumania, salgono sul terzo gradino del podio con 134 punti. All’oro di Joseph Manfredi nel salto in alto (1.87) si aggiungono: l’argento e il primato personale di Cristian Cordoni nei 200 metri (22”81); l’argento di Sebastiano Simonetti nei 3000 metri (9’38”90); l’argento della staffetta 4x400 composta da Matteo Luti, Vutha Locci, Leonardo Pierotti e Cristian Cordoni (3’34”35); il bronzo del quartetto composto da Vutha Locci, Leonardo Pierotti, Cristian Cordoni e Marco Pardini nella staffetta 4x100 (44”85) e il bronzo di Sauro Fanucchi nel martello (49.99). L’eccellente risultato finale è la sintesi di un’ottima prova collettiva a cui hanno contribuito le prove di: Marco Pardini quarto nei 100 metri e sesto nel salto in lungo; Gabriele Giannotti quarto nel salto triplo; Martino Risigari sesto nel peso; Stefano Benassini settimo nel disco; Alessandro Ardenghi settimo nel giavellotto; Vutha Locci sesto negli 800; Sebastiano Simonetti sesto nei 1500; Leonardo Pierotti ottavo nei 110 ostacoli e Simone Melani ottavo nei 400 ostacoli.

Contemporaneamente, al Campo Scuola Moreno Martini di Lucca si svolge la due giorni della finale regionale del Campionato di Società Cadetti e Cadette, con la Virtus che si conferma ancora una volta ottima padrona di casa in una manifestazione in cui brilla l’efficienza della macchina organizzativa biancoceleste. I risultati delle gare arrivano ad accrescere la soddisfazione dell’ambiente a conferma della qualità del lavoro svolto dallo staff tecnico coordinato dal responsabile Francesco Giannotti e composto, tra gli altri, oltre a Federico Anselmi, Caterina Consani e Gabriele Giambastiani, dai tecnici del settore agonistico Enrico Carelli, Chiara Cinelli, Massimiliano Santangelo ed Emilio Filippi. La manifestazione vede la squadra maschile seconda con 718 punti, la squadra femminile terza con 672 punti e il nuovo record italiano di categoria dei 2000 metri firmato nel pomeriggio di sabato da Alessandro Santangelo che, con una prestazione superba e il crono clamoroso di 5’27”54, supera il primato nazionale di Yohanes Chiappinelli (5’29”15) che resisteva dal 2012. Nel pomeriggio di domenica poi Santangelo concede il bis strappando l’oro anche nei 1000 metri (2’33”48). Dopo il mezzofondo, a regalare gioie c’è anche la velocità con il doppio oro di Senal Kankanige, primo sia negli 80 metri (9”45) sia nei 100 ostacoli (14”10) e il giavellotto con Brian Doga sul primo gradino del podio (39.81). Ottime prove anche per: Giulio Guccione che nei 2000 metri si piazza al quarto posto siglando il nuovo primato personale (6’17”57); Brian Doga quarto nel peso; Alessandro Vanni sesto nel salto in alto; Edoardo Cosimini quinto nel salto triplo e sesto nel salto in lungo; Luca Cantoni sesto nel disco e Alessandro Salerno sesto nel martello. Nel bronzo delle Cadette, nel contesto di un’ottima prova di squadra, spiccano l’oro di Delia Fazzi nel martello (42.55), il doppio bronzo per Nikola Trzos negli 80 (10”91) e nei 150 metri (20”24); il bronzo nei 1200 siepi di Maia Fava (4’17”70) protagonista anche nei 1000 metri con un bel quinto posto e le prestazioni di: Ginevra Montanaro quarta nei 1000 metri e quinta nei 2000, Francesca Bertolucci quinta nel giavellotto, Alice Puccioni sesta nel disco e Alice Albiani sesta negli 80 ostacoli.