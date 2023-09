L'evento



Atletica Virtus: ottimi risultati nel fine settimana

lunedì, 11 settembre 2023, 17:25

LUCCA – Riparte con grande slancio la stagione outdoor dell’Atletica Virtus Lucca che, attraverso le ottime prestazioni dei propri tesserati, si conferma protagonista nelle varie discipline e nelle differenti specialità. Il fine settimana vede in agenda i Campionati italiani di 10 chilometri su strada a Pescara dove, oltre all’eccellente prova di Sebastiano Simonetti, diciottesimo con il crono di 36’02, si registrano gli ottimi risultati di Tomas Tei, Fabio Pizzo e Marina Senesi.

Contemporaneamente, a Pistoia, si gareggia nell’ultima tappa del Trofeo Ragazzi e Ragazze con i giovani atleti biancocelesti in bella evidenza.

Nel Triathlon, sul secondo gradino del podio Lorenzo Umberti, in virtù dei risultati nelle gare di salto in lungo (4.80), 60 metri (8”00) e lancio del peso (11.80) mentre nella classifica femminile bel sesto posto per Maculene Felici con la soddisfazione del primo posto nel lancio del vortex (31.21).

Nel contesto di un’ottima prova complessiva, spiccano inoltre le performance di Rebecca Brunini e Giacomo Paolinelli nei 60 ostacoli, Sara Bernardi nei 60 metri, Sofia Orzali nel lancio del vortex e Matteo Donati nel salto in alto. Tra i Cadetti buon esito per Francesco Biagioni e Noemi Mele sia negli 80 sia nei 150 metri. A Pietrasanta, ai campionati regionali individuali master, ottima gara per Cristian Cordoni nei 400 metri (51”23).

Infine a Roma, gran rientro di Walter Fauci che, dopo un lungo infortunio, riparte in modo esemplare dal quarto posto sui 1500 metri (3’56”49) nella stessa gara in cui si è ben distinto Mirko Romano, poco prima protagonista anche dei 200 metri.