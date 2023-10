Atletica Virtus: Ragazzi e Ragazze protagonisti della finale regionale del Cds

Altri articoli in L'evento

martedì, 26 settembre 2023, 15:01

Bronzo per gli Allievi alla finale nazionale del Campionato di società, argento e bronzo per Cadetti e Cadette alla finale regionale del Cds. Nuovo record italiano di categoria per Alessandro Santangelo nei 2000 metri

mercoledì, 20 settembre 2023, 20:55

Bellissimo pomeriggio al Campo Scuola Moreno Martini che ha visto il ritorno a Lucca, per la prima volta dopo la vittoria olimpica, del campione dei 100 metri Marcell Jacobs, ospite speciale di Virtus in festa

lunedì, 18 settembre 2023, 17:24

Sport e musica per bambini con Jam Academy e Basketball Club Lucca/BCL LAB. L’Istituto Jam Academy di Lucca ha stretto una nuova collaborazione per far conoscere e provare il minibasket a bambine e bambini nati dal 2012 al 2018, insieme ai corsi di Musica offerti da Jam Academy

lunedì, 18 settembre 2023, 16:57

Incetta di medaglie e podi per gli Allievi e i Cadetti dell'Atletica Virtus Lucca impegnati ai Campionati toscani delle rispettive categorie a Siena, Firenze e Cecina. Grande soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti da parte di tutti gli atleti in gara