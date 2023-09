L'evento



Atletica Virtus: sei titoli toscani Cadetti e Allievi nel fine settimana

lunedì, 18 settembre 2023, 16:57

LUCCA - Pioggia di medaglie per gli atleti dell’Atletica Virtus Lucca, protagonisti nel fine settimana dei Campionati toscani Cadetti e Allievi.

Nella prima giornata dei campionati toscani Cadetti a Firenze arrivano due bellissimi titoli toscani: il primo è per Delia Fazzi nel martello con la misura di 42.96 che le vale anche il primato personale mentre il secondo è per Alessandro Santangelo, campione toscano dei 1000 metri con il tempo di 2’33”40, nuovo primato personale. Nel peso ottimo argento per Brian Doga (12.60) nella stessa gara in cui si mettono in luce anche Diego Fornaciari, quarto ed Edoardo Cosimini quinto. Doppio bronzo negli 80 metri, con Nikola Trzos (10”93) e per Senal Kankanige (9”58) e terzo gradino del podio anche per Ginevra Montanaro nei 1000 metri (3’20”42);. Da segnalare, tra gli altri risultati, il quinto posto di Maia Fava nei 1200 siepi; il sesto posto di Alessandro Salerno nel martello, il sesto e il settimo posto rispettivamente di Federico Pellegrini e Alessandro Vanni nei 300 ostacoli, il sesto posto di Edoardo Cosimini nel salto triplo e la bella prova di Sara Paterni nella marcia 3000 metri. Quattro medaglie ed eccellenti piazzamenti anche nella seconda giornata dei Campionati toscani Cadetti che si è svolta a Cecina. Il titolo di campione toscano dei 100 ostacoli se lo aggiudica Senal Kankanige (13”93) con Alessandro Vanni quinto nella stessa disciplina. Nel giavellotto podio per due terzi biancoceleste, con Diego Fornaciari (39.13) e Braian Doga (33.36) sul secondo e sul terzo gradino. Nikola Trzos è vicecampionessa degli 80 ostacoli (13”30) e Alice Albiani è quinta; nel disco Edoardo Cosimini quarto (28.84) e Brian Doga quinto (28.53); nei 2000 metri Ginevra Montanaro, Maia Fava e Mia Galigani rispettivamente quinta, sesta e settima; nel salto in lungo Francesco Biagioni settimo; Alice Puccioni ottava nel disco e Francesca Bertolucci decima nel peso.

Contemporaneamente a Siena, ai Campionati toscani Allievi si registrano: la vittoria del titolo da parte di Joseph Manfredi nel salto in alto (1.90); la doppia vittoria del titolo di campionessa toscana di salto in lungo (5.46) e di salto triplo (11.54) per Aurora Massaglia; l’argento e il primato personale nei 400 metri (51”11) di Cristian Cordoni che strappa anche l’argento nei 200 metri (22”97) e il quarto posto nei 400; l’argento di Sauro Fanucchi nel martello (51.34), l’argento di Marco Pardini nel salto in lungo (6.16), gara che vede anche il quarto posto di Leonardo Pierotti e il sesto di Gabriele Giannotti, l’argento nei 100 metri di Viola Perotti (13”11) e di Veronica Landucci nei 400 ostacoli (1’10”87), il bronzo di Leonardo Pierotti nel salto triplo (13,05), e il sesto posto di Sara Isola nel giavellotto. Tra gli Juniores: bronzo di Matilde Balducci nel triplo e di Daniel Galigani nei 400 ostacoli (58”61). Sempre a Siena gran secondo posto per Walter Fauci nei 3000 metri (8’30”04) e bronzo per Martina Bertella nei 200 metri (26”29).Alla staffetta del pioppino ad Antraccoli: vittoria nella staffetta maschile con Sebastiano Simonetti, Filippo Sodini e Tomas Tei e vittoria e bronzo nella staffetta mista con Giulia Orsi, Paolo Marsili e Riccardo Pintus e Fabrizio Pratali, Fabio Pizzo e Gioia Ferretti.Ottima prova infine di Fabio Pizzo nella 10 km del Golfo dei Poeti Cup (39’34).