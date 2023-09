L'evento



Il ritorno del campione olimpico Marcell Jacobs a Lucca

mercoledì, 20 settembre 2023, 20:55

Una bellissima giornata di festa quella vissuta oggi, mercoledì 20 settembre, al Campo Scuola Moreno Martini dove, in occasione di "Virtus in festa", tutti i tesserati dell'Atletica Virtus Lucca e le loro famiglie hanno avuto l'opportunità di incontrare il campione olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs, tornato per la prima volta dopo la vittoria olimpica su quella stessa pista che lo ha visto protagonista in passato.

Grande disponibilità da parte dello sprinter che si è raccontato senza filtri alla folta platea di giovani e giovanissimi, rispondendo alle loro domande e prestandosi per foto e autografi. “Virtus Lucca per me è una seconda casa - afferma Jacobs -, come una seconda famiglia. É con questa maglia che ho realizzato il mio primo record italiano nel salto in lungo che mi ha aperto la strada del professionismo. Prometto ti tornare molto presto”.