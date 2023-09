L'evento



Presentato lo SportCity Day: il 17 settembre sulle Mura

giovedì, 7 settembre 2023, 16:41

Presentata questa mattina nel castello di Porta San Donato – Infopoint delle Mura – la terza edizione lucchese dello SportCity Day che si svolgerà domenica 17 settembre sulle Mura di Lucca. All'incontro erano presenti l'assessore allo Sport Fabio Barsanti, il coordinatore regionale di Sport e Salute Alessandro Viti e il delegato del comitato provinciale CONI Stefano Pellacani.

"Abbiamo portato lo Sport City Day sulle Mura che rappresentano il luogo più caro ai lucchesi che praticano attività sportiva all'aperto – afferma l'assessore allo Sport Fabio Barsanti – un'occasione importante all'inizio di quella che è la nuova stagione dei corsi sportivi per conoscere e avere informazione dalle società, associazioni ed enti di promozione sportiva del nostro territorio. Un modo per spingere soprattutto i giovani a provare e mettersi in gioco in nuovi sport, una grande occasione di crescita personale, salute e socializzazione".

Il programma dello Sport City Day del 17 settembre prevede alle ore 9:30 l'inaugurazione al castello di Porta San Donato con gli interventi di Fabio Barsanti, assessore allo sport Comune di Lucca, Alessandro Viti, Segretario Sport e Salute Toscana, Simone Cardullo, Presidente CONI Toscana e Massimo Porciani, Presidente CIP Toscana. Segue alle 10:15 la tavola rotonda - Lo sport palestra di valori - intervengono: Ester Di Napoli, Presidente della commissione nazionale di parità AiCS – Sport e parità di genere, Sergio Martinelli, Delegato Federazione Italiana Atletica Leggera – Sport strumento educativo per i giovani, Ilaria Orlandini, Coordinatore Enti di Promozione sportiva Lucca - Sport e integrazione, Guido Pasquini, Presidente Panathlon Club Lucca – Sport etica e fair play, Stefania Vannucchi, docente esperto in disabilità psicofisica e sensoriale (istruttore ACSI) - Sport e inclusione; modera Renzo Marcinnò, Presidente Libertas Lucca

A seguire ore 11:45 / 13:00 - conferimento riconoscimenti a L’Allegra Brigata Special Olympics Team. con l'intervento di Bruno Russo responsabile settore giovanile Lucchese 1905; coordina Carla Landucci, Presidente UNVS Lucca, Claudia Maiorano - Special Olympics. Alle 18:00 Oscar della promozione sportiva.

Dalle 14:00 alle 19:00 prova il tuo sport con le dimostrazioni delle attività sportive sulle mura in 25 stand distribuiti fra baluardo Santa maria, baluardo San Paolino, baluardo San Donato e baluardo Santa Croce: puglilistica, arti marziali, rafting, scherma, baseball/softball, cricket, rugby, calcio a cinque, tiro della forma, pallavolo, arrampicata, sub, equitazione, corsa, skiroll, danza, atletica, pattinaggio, poll dance, basket, ciclismo/mountainbike, ginnastica ritmica, tennis, ginnastica artistica.