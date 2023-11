L'evento



Bcl, una sconfitta che brucia

mercoledì, 1 novembre 2023, 21:35

8 – 34/43 – 53/55 – 75/83

23/18 – 11/25 – 19/12 – 22/28

Bcl: Landucci, Burgalassi 3, Brugioni, Lenci, Lippi 8, Barsanti 15, Tempestini 1, Del Debbio 9, Trentin 18, Barbieri, Simonetti 10, Pierini 11. All. Olivieri, ass Giuntoli, Pizzolante

Virtus Siena: Bernardi 2, Bolis 2, Bartoletti 14, Dal Maso 11, Lafitte 11, Olleia 3, Costantini 7, Calvellini 12, Diminc 15 , Lombardo 6. All. Lasi, ass. Braccagni

Trentin apre il match dai liberi, poi Pierini dai 6 metri sigla il 5/0. Per gli ospiti, prima Diminic poi Lombardo accorciano, ma Del Debbio e Trentin frenano l'entusiasmi dei virtussini portandosi sul 14/8 con ancora 4 minuti abbondanti di gioco.E' un inzio di quarto positivo per i ragazzi di Olivieri che raggiungono i più 13 a poco più di un minuto dalla prima sirena, ma con una Virtus che vende cara la pelle con Dal Maso, Olleia e Lombardo che portano la squadra sul 23/18 di fine quarto.

La ripresa inizia sotto i colori della Virtus che non danno respiro alla difesa biancorossa, accaparrandosi rimbalzi e falli, tanto di impattare e sorpassare grazie ad un parziale da 2/10 che li proietta sul 25/28 a meta tempino.

Il Bcl si praticamente inchiodato, il parziale è impietoso 2/14, i pochi tentativi di attaccare il canestro si infrangono sul ferro., Olivieri prova a mischiare le carte, variando spesso il quintetto in campo, ma i biancorossi sembrano essere completamente in balia dell'avversario.Barsanti prova ad accorciare con due belle triple, poi Lippi conquista un rimbalzo e va a canestro, limitando i danni, chiudendo il tempino sul 34/43

Due tempini, 20 minuti effettivi per tornare a giocare come nel primo quarto del match, questo è quello che Olivieri deve aver chiesto ai suoi ragazzi che riescono a portarsi sul meno 5 in brevissimo tempo, tanto da costringere la panchina senese a chiedere un time-out per spezzare l'inerzia biancorossa.

Pierini segna il meno 4, la replica è però fulminea Bartoletti riesce ad andare a segno per ben due volte riportando a più 6 il vantaggio, Pierini ancora per il meno 4, Lippi per il meno tre e Simonetti in schiacciata per il meno uno, adesso tutto è tornato in ballo, 53/55 sulla sirena.Di nuovo gli ultimi 10 minuti saranno da cardiopalma, perché ormai è chiaro a tutti, non ci sono partite facili per nessuno in questa B interregionale, dove il livello di competitività dalla Gold dello scorso anno si è notevolmente innalzato.

Inizio favorevole agli ospiti che riescono a guadagnare due lunghezze di vantaggio che Simonetti riesce a neutralizzare e poi Trentin in schiacciata riporta il Bcl avanti, obbligando coach Lasi a richiamare tutti in panchina per un nuovo time-out.L'uscita dai blocchi porta Lafitte a realizzare 4 importanti punti che fanno rimettere il naso avanti ai virtussini, ancora Lafitte, una spina nel fianco della difesa biancorossa allunga la striscia conquistando 5 lunghezze di vantaggio.

I ragazzi di Olivieri recuperano, arrivano vicinissimi senza però riuscire a dare la "zampata" risolutiva, mentre alla Virtus sembra riuscire tutto facile, meno 8 e un minuto e 48 da giocare, contro una formazione per niente arrendevole. Sei punti dividono le squadre e solo una manciata di secondi da giocare, non a sufficienza per ribaltare il risultato, al Bcl non resta che tornarsene a casa con una nuova sconfitta che brucia.