Al centro i giovani. Banca di Pescia e Cascina premia gli studenti più meritevoli con cinquanta borse di studio

lunedì, 16 ottobre 2023, 16:17

Cinquanta borse di studio per gli studenti più meritevoli nell’anno scolastico e accademico 2022/2023: sono quelle messe a disposizione da Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo per i suoi Soci e per i loro figli o nipoti in linea diretta dentro il 2° grado.

In particolare, 10 borse di studio da 200 euro per Diplomi di Licenza Media Inferiore conseguiti con votazione compresa tra 9/10 e 10/10, 20 borse di studio da 350 euro per Diplomi di Istruzione Secondaria Superiore conseguiti con votazione compresa tra 95/100 e 100/100, 20 borse di studio da 500 euro per Lauree Universitarie Magistrali conseguite con votazione compresa tra 105/110 e 110/110.

Per i diplomati ed i laureati, l’importo è comprensivo di 130 euro convertibili in n. 25 quote sociali della Banca di Pescia e Cascina. Ai laureati, che più facilmente si avvieranno nel mondo del lavoro, sarà anche data la possibilità di sottoscrivere, gratuitamente per il primo anno, il piano welfare Fior di Mutua, che opera a favore degli associati in ambito sanitario, sociale, educativo e ricreativo.

Il bando e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito www.bancadipesciaecascina.it nella sezione Per i Soci.Le domande dovranno pervenire in Banca entro e non oltre il prossimo 30 novembre compreso.

“Stare vicino ad un territorio –hanno detto il presidente Franco Papini ed il direttore Antonio Giusti di Banca di Pescia e Cascina– significa anche valorizzare i talenti. È questo il significato più profondo di questa iniziativa che premia chi si è contraddistinto nel proprio percorso di studi, promuovendo quella cultura del merito che rappresenta un asse portante per vincere le sfide del futuro”.