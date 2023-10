L'evento



Antognoni e altri ex calciatori tengono a battesimo a Altopascio il libro su Toschi

martedì, 24 ottobre 2023, 12:31

Quattro grandi giocatori hanno tenuto a battesimo il nuovo libro del giornalista-scrittore Paolo Bottari su “Giovanni Toschi, Il Toschino, un piccolo-grande bomber che segnava solo i gol importanti…”. Ancora tanto pubblico ad accoglierli al Centro Tennis Il Valico di Altopascio dove sono intervenuti l’ex giocatore e capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni, l’ex Milan e campione d’Europa con la Nazionale, Alderico “Chicco” Evani, l’ex Torino e Roma, il lucchese Silvano Benedetti e l’ex Juventus Sergio Brio. Una bella serata di sport e di calcio, nonostante la pioggia, durante la quale si è parlato della carriera del protagonista del libro, Giovanni Toschi, ex di Torino e Cesena, nato e cresciuto nella sua Porcari. Insieme ai quattro “tenori”, c’era anche l’ex gloria lucchese Francesco D’Urso e il radiocronista storico di “Tutto il Calcio minuto per minuto” Tonino Raffa.

La serata è scivolata via tra gli aneddoti e i filmati delle imprese storiche dei quattro giocatori, che ne hanno ripercorso le tappe più importanti, la Coppa del Mondo con Antognoni, la recente vittoria degli Europei della Nazionale con Evani che poi ha raccontato del suo gol più famoso nella Coppa Intercontinentale; dell’Heysel, degli scudetti e della rivalità con Torino e Fiorentina ha parlato Brio mentre Benedetti ha ricordato i suoi inizi nell’Atletico Lucca e la sua lunga carriera nel Torino anche come talent scout. Una serata interessante durante la quale non sono mancati i riferimenti, le battute e i ricordi degli incroci sul campo con Giovanni Toschi, il furetto imprendibile, abile nel dribbling, la cui carriera è ben descritta nel libro di Paolo Bottari, dall’infanzia, alle tappe più importanti, partendo proprio dalla Lucchese. E alla fine autografi e foto per tutti, in attesa delle prossime tappe per nuove presentazioni con altri grandi campioni. Per informazioni sul libro chiamare il 338/9584025.