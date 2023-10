L'evento



Atletica: un successo i Campionati toscani individuali Ragazzi e Ragazze a Lucca

lunedì, 16 ottobre 2023, 16:09

LUCCA - Lucca e il Campo Scuola Moreno Martini ancora una volta al centro dei grandi eventi di atletica leggera con il grande successo ottenuto ieri, domenica 15 ottobre, in occasione dei

Campionati toscani individuali Ragazzi e Ragazze. La macchina organizzativa Virtus si é dimostrata come sempre impeccabile consentendo a un migliaio di giovani atleti provenienti da tutta la regione e tesserati per oltre cinquanta società toscane di vivere un’intensa giornata di sport e divertimento. Sotto gli occhi dei familiari che hanno riempito la tribuna dell’impianto di via delle Tagliate, Ragazzi e Ragazze, supportati dai rispettivi staff tecnici e dirigenziali, si sono confrontati con entusiasmo nelle gare di: 60 metri e 60 metri ostacoli, 1000 metri, staffetta 4x100, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso e lancio del vortex.

In casa Virtus, alla soddisfazione per la perfetta riuscita dell’evento si aggiunge quella delle eccellenti prove di tutti gli atleti impegnati nelle differenti specialità.

Nel contesto di un’ottima prova generale, spiccano alcuni risultati importanti come quello di Lorenzo Umberti che conquista il titolo di campione toscano di salto in lungo con la misura di 5.30 che costituisce anche il nuovo record sociale di categoria. Lo stesso Umberti torna ancora sul podio dei 60 metri con il quinto posto (7”99).

Medaglia di bronzo per la staffetta 4x100: composta da Angelo Raffaelli, Alessandro Panella, Giacomo Lenzi ed Emanuele Sirignano (58”52) e quarto posto per Andrea Casini, Giacomo Bani, Federico Della Santa e Giacomo Paolinelli (58”76).

Tra le Ragazze, grande affermazione per Sveva Bertolucci che, quarta nella classifica generale dei 1000 metri, si aggiudica il titolo di campionessa toscana classe 2011 con il tempo di 3’.19”.34.

Bellissimo argento per la staffetta 4x100 del quartetto composto da Viola Rama, Christina Macule Felici, Rebecca Brunini e Chrismaelie Felici (59”92) e altrettanto prezioso bronzo per Christina Macule Felici nel vortex che con la misura di 39.97 riscrive anche il primato personale.

Chiude la rassegna di atleti sul podio Diana Orzali, quinta nel salto in lungo con la misura di 4.31.

L’abbraccio a fine giornata coinvolge tutti gli atleti e lo staff composto dalla responsabile di categoria Laura Banducci supportata dai tecnici Dario Fazzi, Francesco Giorgi e Irene Della Bartola.

Una menzione speciale infine per Ciro Colucci che, impegnato ad Alessandria nella gara di marcia su strada 2 km con la maglia della rappresentativa toscana nel Trofeo delle regioni Ragazzi, chiude con il tempo strepitoso di 10’44 stabilendo il suo nuovo primato personale e confermando la qualità del lavoro svolto con il tecnico Silvia Della Ghella.