Ecco Autunno-Inverno Soci

venerdì, 20 ottobre 2023, 01:06

Saranno mesi pieni di sorprese, i prossimi, per i Soci di Banca di Pescia e Cascina. L’istituto di credito ha deliberato un pacchetto di iniziative rivolte esclusivamente ai Soci, spesso anche con un accompagnatore. Si chiama Autunno-Inverno Soci. Si comincia mercoledì 8 novembre con una giornata di prevenzione delle patologie alla tiroide.

Domenica 19 novembre i Soci di Banca di Pescia e Cascina potranno visitare la mostra Le avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum of art a Palazzo Blu a Pisa. E domenica 26 novembre degustare l’olio nuovo presso l’Agriturismo Monte a Pescia.

Il fitto programma di iniziative prevede tanto altro. E’ su www.bancadipesciaecascina.it nella sezione Per i Soci. Per partecipare agli eventi basterà inviare una mail a eventi@bpc.bcc.it o soci@bpc.bcc.it nei termini indicati. Sarà premura della Banca fornire precise indicazioni, anche qualora il numero delle prenotazioni dovesse superare quello dei posti a disposizione. In quel caso, la Banca procederà per estrazione.

In programma ci sono anche un corso di lingua inglese, una ciaspolata Prima Neve ed un tour con degustazione alla Tenuta del Buonamico a Montecarlo.

L’invito è tenersi aggiornati sui social o sul sito internet della Banca.

Banca di Pescia e Cascina ha anche rinnovato Soci a Teatro, ovvero l’accordo con le società che gestiscono il Teatro Pacini a Pescia, La Città del Teatro e della Cultura a Cascina, il Teatro del Giglio a Lucca. L’accordo consentirà l’accesso gratuito ad almeno 200 Soci agli spettacoli tra quelli individuati nel palinsesto dei tre teatri. Tra gli spettacoli in programma anche Falstaff a Windsor, tratto da Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare al Teatro del Giglio a Lucca il prossimo 16 dicembre.