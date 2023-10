L'evento



Ecco il libro su Giovanni Toschi, ex rossonero e granata

mercoledì, 11 ottobre 2023, 08:24

Sarà Eraldo Pecci, il popolare commentatore televisivo della Domenica Sportiva sulla Rai, a tenere a battesimo questo venerdì 13 ottobre, allo stadio di Porcari, ore 20,45, la presentazione del nuovo libro del giornalista e scrittore Paolo Bottari dedicato alla storia e alla carriera di Giovanni Toschi, l’ex calciatore di Torino e Cesena in serie A, negli anni Settanta, che spiccò il volo dopo una grande stagione fatta nella Lucchese di Salar in serie D. La carriera del Toschino viene passata in rassegna fin dagli esordi giovanili nella SS Farfalla Sport di Capannori, al S.Pietro a Vico e l’Altopascio, prima del passaggio in rossonero.

Un libro di 220 pagine ricche di foto, aneddoti e ritagli di giornale d’epoca che ripropongono sotto i riflettori la figura del Toschino che ancora vanta tanti estimatori in Italia che ancora lo ricordano per i suoi dribbling ubriacanti e i suoi leggendari che ancora fanno bella mostra nelle classifiche e statistiche di Torino, Cesena e Mantova. Sarà solo la prima tappa di un tour che prevede, il venerdì dopo, 20 ottobre, un’altra presentazione ad Altopascio, alle ore 19,00, al Centro Sportivo Il Valico, con ospiti Giancarlo Antognoni e Silvano Benedetti. Presto, il libro sarà presentato anche a Mantova, Torino e Cesena, dove la presenza del Toschino è già stata richiesta dai suoi tifosi.

Per Paolo Bottari è l’ennesimo libro che concilia le sue passioni per il calcio e la storia per un racconto che rappresenta il romanzo di una vita. Appuntamento a venerdì, in casa dell’Academy Porcari di Stefano Silla, nelle cui fila, ancora oggi, Giovanni Toschi si occupa di allevare le nuove generazioni di calciatori. Il libro può essere richiesto chiamando al 338/9584025 o scrivendo a paolo.bottari66@gmail.com.