Progetto tiroide Ant per i Soci di Banca di Pescia e Cascina

martedì, 24 ottobre 2023, 12:31

Quattro grandi giocatori hanno tenuto a battesimo il nuovo libro del giornalista-scrittore Paolo Bottari su “Giovanni Toschi, Il Toschino, un piccolo-grande bomber che segnava solo i gol importanti…”. Ancora tanto pubblico ad accoglierli al Centro Tennis Il Valico di Altopascio

venerdì, 20 ottobre 2023, 01:06

Saranno mesi pieni di sorprese, i prossimi, per i Soci di Banca di Pescia e Cascina. L’istituto di credito ha deliberato un pacchetto di iniziative rivolte esclusivamente ai Soci, spesso anche con un accompagnatore

lunedì, 16 ottobre 2023, 16:22

Tanti tifosi granata ma soprattutto tanti sportivi, provenienti anche da fuori Lucca, addirittura anche da Reggio Calabria, per rendere omaggio all’indimenticato Toschino di Porcari, che negli anni d’oro della carriera ha militato a Torino e Cesena, segnando gol leggendari che ne fanno sempre un idolo in tutta Italia

lunedì, 16 ottobre 2023, 16:17

Cinquanta borse di studio per gli studenti più meritevoli nell’anno scolastico e accademico 2022/2023: sono quelle messe a disposizione da Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo per i suoi Soci e per i loro figli o nipoti in linea diretta dentro il 2° grado