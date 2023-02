L'evento



Atletica Virtus: squadra Juniores femminile Campione toscana di Cross

lunedì, 13 febbraio 2023, 15:27

LUCCA – Una bellissima mattinata di sport inserita nel contesto di un’organizzazione impeccabile con una vasta partecipazione di atleti e famiglie da tutta la Toscana, in uno degli scenari urbani più affascinanti e suggestivi del mondo. È sicuramente questo il risultato più brillante di una domenica di festa dell’atletica leggera in cui la Virtus Lucca ha dimostrato, ancora una volta, di essere un’eccellente padrona di casa in un evento che ha portato in città oltre 900 atleti che hanno invaso gli spalti delle Mura per la manifestazione di cross che da oltre vent’anni si svolge a Lucca. La gara, valida per la seconda prova regionale dei Campionati di società di Cross settore Assoluto e per la prima prova regionale del Cds settore Promozionale, ha riservato alla società, oltre che la grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, anche quella per gli ottimi risultati conseguiti. La Virtus ha infatti conquistato: il titolo di squadra campione toscana Juniores femminile grazie alle prove di Carolina Fraquelli, campionessa regionale 2023, Giulia Orsi e Irene Giambastiani rispettivamente quinta e sesta classificate; il terzo posto con la squadra Allievi, con l’ottimo bronzo di Sebastiano Simonetti; la qualificazione alle finali della squadra maschile Assoluta, composta da Zohair Zahir, Tomas Tei, Paolo Marsili, Riccardo Pintus, Fabio Pizzo e Walter Fauci; il secondo posto per la combinata maschile. Nella prima prova del Cross Promozionale: strepitoso esordio in maglia Virtus per il Cadetto Alessandro Santangelo che, alla prima gara da neo tesserato, sale con ampio margine sul primo gradino del podio e bellissima vittoria di Sveva Bertolucci nella categoria Ragazze. Gli atleti, che hanno messo a frutto l’ottimo lavoro svolto con i tecnici del mezzofondo Enrico Carelli, Franco Gabbrielli e Massimiliano Santangelo, sono stati premiati dal presidente del comitato regionale Fidal, Alessandro Alberti, dal delegato provinciale del Coni di Lucca, Stefano Pellacani e dall’assessore alo sport del Comune di Lucca, Fabio Barsanti.

Il fine settimana ha visto anche la partecipazione di tre atlete ai Campionati italiani Allieve ad Ancona, accompagnate dal dirigente Fabio Pierotti e dai tecnici Francesco Niccoli e Luca Rapè, con la velocista Viola Perotti che, sui 60 metri, fermata dall’emozione non va oltre il crono di 8.22 confermando tuttavia le grandi potenzialità; l’ostacolista Giada Bartolozzi che in batteria strappa un 9.57 non sufficiente a garantirle la finale e la saltatrice Aurora Massaglia che si piazza al nono posto nel salto i lungo con la misura di 5.35.

Bravissimi infine, anche gli atleti impegnati a Livorno nella seconda giornata dei Campionati Invernali Lanci, accompagnati dai tecnici Chiara Cinelli, Emilio Filippi e Giovanni Sori. Nel martello, complice anche un problema alla gabbia che ha costretto all’interruzione della gara, Sauro Fanucchi non riesce ad andare oltre il quarto posto con l'attrezzo da 5kg. Settimo posto per Stefano Benassini; nel peso da 5kg, per la categoria Allievi, primo posto per Martino Risigari che migliora il personale con 10.60; miglioramento del personale anche nel disco da 1.750 kg per Alessandro Pucci categoria Juniores con 26.02; nel disco da 1 kg, Zoe Pieroni non riesce a bissare la performance di Lucca e si deve accontentare del quinto posto; nel giavellotto da 800 gr, sesto posto per lo Juniores Walid Hallami; nel giavellotto femminile, sesta posizione per Carla Frizzi.