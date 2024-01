L'evento



Atleti Virtus in grande evidenza nel fine settimana

lunedì, 15 gennaio 2024, 18:58

LUCCA – Fine settimana ricco di impegni per gli atleti Virtus con la stagione indoor che entra nel vivo regalando conferme e nuove scoperte. I primi risultati importanti arrivano dal Meeting Indoor salti di Firenze dove Idea Pieroni, saltatrice barghigiana cresciuta nella Virtus, attualmente in forza al Centro Sportivo Carabinieri e allenata dal tecnico lucchese Luca Rapé, salta 1.85 nell’alto facendo registrare la miglior prestazione italiana dell’anno. Nel lungo exploit di Aurora Massaglia che nel lungo, oltre ad aggiudicarsi la gara con tanto di personal best di 5.72, strappa anche il pass per la finale nazionale Juniores. Doppio bronzo nel lungo maschile con Marco Pardini tra gli Allievi e Carlo Bresciani tra gli Juniores mentre nell’alto maschile ottimo quarto posto per Joseph Manfredi.

Sotto gli occhi attenti dell’inesauribile staff tecnico biancoceleste, gli atleti Virtus confermano l’ottimo livello della propria preparazione alla due giorni di Carrara dove si sono svolte la terza e la quarta manifestazione del Meeting Carrara Indoor. Nella città dei marmi Riccardo Pintus conquista il titolo di campione toscano categoria Promesse dei 1500 metri nella stessa gara in cui Augusto Orsi domina la categoria Allievi con una gran prestazione (4’16”82) che gli vale il primato personale. Grande prestazione di Giada Bartolozzi che nei 50 ostacoli, con il tempo di 8”08, strappa il pass per la finale tricolore Juniores. Medaglia d’argento per: Senal Kankanige nei 50 ostacoli Allievi; Alice Puccioni nei 50 metri; Mattia Andreazzoli nei 200 Promesse, Alessandro Pucci nel peso Juniores ed Edoardo Cosimini nel salto in alto Cadetti. Nei 50 ostacoli quarto posto per Daniel Galigani; nel peso Allievi in evidenza Martino Risigari quarto e Diego Fornaciari sesto; nei 50 metri femminili quinta posizione per Pathirannahe Rajapaksha. Negli 800 metri ottimo esordio stagionale per Clarice Gigli, sesta assoluta e primato personale indoor per Riccardo Pintus con 2’05”. Nel salto in alto Cadetti buon settimo posto per Francesco Biagioni. Risposta convincente dalla marcia con Sara Lombardi sui 1000 Ragazze, Ciro Colucci sesto sui 2000 Cadetti e Aurora Sorbello e Martina Gianni sui 2000 Cadette.

All’Indoor Open di Padova: nella gara dei 1500 metri, bella prova per Alessandro Santangelo, diciannovesimo assoluto e secondo categoria Allievi con il crono di 4’01”39 e buona prestazione anche per Fabio Pizzo.

Emozioni forti anche nel Modena Meeting con un super Mattia Paterni che strappa il pass per la finale tricolore Promesse nei 60 ostacoli, con la finale dei 60 per Francesco Cordoni e il personal best di Christian Cordoni, con il primato personale per Viola Perotti nei 60, il gran quarto posto per Ilaria Razzolini nei 60 ostacoli e il ritorno sulla scena dei 60 metri - a dieci anni dall’ultima gara su questa distanza - per Alessandro Orsi con un ottimo 7”42 che rende merito al lavoro e alla determinazione dell’atleta e del tecnico Francesco Niccoli.

Cadetti e Cadette in bella evidenza anche a Venturina Terme, al terzo Gran Premio Indoor dei Giovani dove svettano le prestazioni di Nikola Trzos, sul primo gradino del podio nei 50 ostacoli e sul terzo nei 50 metri e di Federico Pellegrini, bronzo nei 50 metri.

A Monteriggioni, atleti Virtus grandi protagonisti della terza prova regionale del Gran Prix toscano di Cross con Filippo Sodini, Paolo Marsili e Sebastiano Simonetti tutti nelle primissime posizioni sotto i 16’ e con ottime prove anche per Tomas Tei, Fabrizio Pratali e Gioele Ciomei

Alla Manifestazione d’apertura CP Roma infine, ottimo esordio per Antonj Possidente nel getto del peso con la misura di 14.45.