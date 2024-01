L'evento



Atletica Virtus: nuovo record italiano Allievi di Alessandro Santangelo sui 3000 metri

lunedì, 22 gennaio 2024, 16:33

LUCCA – Un fine settimana da incorniciare per l’Atletica Virtus Lucca che centra risultati di grande prestigio con i suoi atleti impegnati nelle diverse gare e nelle differenti specialità. Il primo clamoroso acuto arriva dal Meeting Internazionale indoor di Ancona, manifestazione a invito, dove il giovane talento Alessandro Santangelo riscrive il nuovo primato italiano indoor Allievi sui 3000 metri con il tempo di 8’29”05 strappando anche il pass per i Campionati europei Under 18. Sempre ad Ancona, sulla pedana del lungo si rivede, dopo il periodo di stop per infortunio, Elisa Naldi, la saltatrice cresciuta in maglia Virtus e attualmente in forza al Centro Sportivo carabinieri, che torna in gara con la misura di 6.22 che le vale un bel secondo posto.

Al Meeting salti indoor di Firenze, valido come campionato toscano, Aurora Massaglia, al termine di un’ottima prestazione, conquista il titolo di Campionessa toscana Assoluta di salto triplo con la misura di 11.89 che le consente di centrare anche il pass per i campionati italiani Juniores.

Da Parma arriva l’ulteriore conferma della crescita di Idea Pieroni, l’atleta barghigiana allenata dal tecnico Luca Rapé e attualmente in forza al Centro Sportivo Carabinieri, che al terzo tentativo tocca l’1.87, miglior prestazione italiana dell’anno e seconda miglior prestazione personale in carriera.

A Salerno c’è il debutto in maglia Virtus della neo arrivata Malinka Wojcikowski, al primo anno Juniores, che nel giavellotto si presenta con un ottimo 43.75 mentre a Rieti eccellente prova d’esordio anche per Antonio Laudante con 46.74 nel disco.

A Modena grande prestazione per Giada Bartolozzi che nei 60 ostacoli Juniores firma il nuovo personale con 9”29.

Domenica importantissima anche per gli atleti impegnati nella prima prova regionale del campionato di società assoluto di cross agonistico 2024 a Castelfiorentino.

Walter Fauci decimo, Filippo Sodini quindicesimo, Tomas Tei ventiquattresimo e Paolo Marsili ventottesimo concludono una gara fantastica che assicura il quinto posto nella classifica generale con cui la Virtus ipoteca il pass per le finali dei campionati italiani di società in programma a Cassino il 9 e il 10 marzo prossimi in occasione della festa del cross dell’atletica leggera italiana. Nel Cross 6 km Assolute e Promesse bel quarto posto per Carolina Fraquelli (21’51); nel Cross 6km Juniores eccellente quinto posto per Sebastiano Simonetti (20’15); nel Cross 5 km Allievi ottima prova per Augusto Orsi sesto e

nel Cross 5km Juniores bravissime Emma Puccetti, terza (20’22) e Marina Senesi, quarta (21’37).

Al Meeting indoor salti open di Firenze, buona prova per Carlo Bresciani e Marco Pardini entrambi impegnati nel salto in lungo.

Ottime prove anche da parte dei Cadetti e delle Cadette biancocelesti impegnati nel terzo Gran Premio indoor dei giovani a Venturina Terme dove conquistano il podio: Federico Pellegrini e Davide Ricci, rispettivamente primo e secondo nei 50 metri; Nikola Trzos, sul secondo gradino nei 50 ostacoli; Federico Serafini e Lorenzo Umberti rispettivamente secondo e terzo nel salto in lungo.

Bellissima domenica di sport e divertimento infine a Pietrasanta in occasione del Cross promozionale provinciale riservato alle categorie Cadetti/e, Ragazzi/e ed Esordienti.