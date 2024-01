L'evento



Sport e valore economico: quali sono i più redditizi?

venerdì, 19 gennaio 2024, 07:17

Molto spesso si fa l’errore di continuare a considerare gli sport come semplici giochi; basta avere un po’ di familiarità con la pratica per capire quanto una frase come quella sia poco fondata nella realtà. Quando si parla di sport si parla di una cultura, si parla di competizione, si parla di dedizione e passione; quello che però non dovrebbe mai passare in secondo piano sono i soldi.

Si perché gli sport, i molteplici sport che esistono nel mondo, sono quasi tutti industria miliardarie o milionarie che riescono nel difficile compito di generare indotti in grado di fare la differenza. L’aspetto finanziario degli sport è qualcosa che si può intuire anche soltanto dando un’occhiata alla ricca sezione di scommesse che piattaforme come PokerStars offrono ai propri utenti.

Quali sono però gli sport che più di tutti incarnano le capacità di coniugare le prestazioni fisiche alle possibilità di farci soldi sopra? Andiamo a scoprire insieme una lista degli sport più remunerativi in circolazione.

Qualche dato contestuale

Al mondo ci sono miliardi di fan dello sport, motivo per cui è facile dedurre come l’industria sia davvero multimiliardaria. I cinque sport più ricchi e redditizi del mondo, però, hanno un soft power proprio sul concetto stesso di competizione sportiva da lasciar impallidire i non addetti ai lavori.

Di fatto molti degli uomini più ricchi del mondo sono anche proprietari di squadre o team; attraverso lo sfruttamento delle proprietà intellettuali di questi infatti possono ripagare investimenti multimilionari in maniera molto più diretta che in altre tipologie di investimenti. Non mancano poi dei discorsi da fare su diritti mediatici, distribuzione delle trasmissioni attraverso streaming e televisione, proventi derivanti dallo sfruttamento degli asset e così via.

In un mondo pieno di imperi, i 25 imperi sportivi di maggior successo valgono quasi duecento miliardi di dollari: cifre che ricordano il PIL di piccoli stati.

Quali sono gli sport più ricchi del mondo?

Senza dubbio lo sport che più vale è anche quello più popolare; il calcio, con oltre 30 miliardi di dollari annuali in entrate rappresenta la punta di diamante di tutto l’universo delle competizioni. Dalla sua ha una forza mediatica senza precedenti, con tantissime leghe seguite da miliardi di spettatori e i cui valori produttivi sono esageratamente elevati; nel 2021 la lega Italiana era considerata addirittura la migliore al mondo!

Discorso simile si può fare per la pallacanestro, uno sport particolarmente redditizio che può vantare il primato dell’avere un campionato professionistico a carattere nazionale che da solo genera il 30% di quanto fa tutto l’universo calcistico. L’NBA, un campionato giocato tra squadre canadesi e americane, infatti ha dalla sua oltre otto miliardi di dollari in entrate annuali.

Sempre rimanendo oltreoceano come non citare il football americano? Questo è lo sport più popolari del paese ed ha dalla sua un seguito decisamente più grande di quello della pallacanestro. Questo si può riflettere nelle entrate annuali che genera, con oltre 15 miliardi di dollari. Una cifra che viene seguita in maniera abbastanza ravvicinata dal baseball che, con la sua lega principale, può vantare 10 miliardi di dollari in entrate.

Da più lontano invece seguono tantissimi altri sport come Golf, Tennis e così via; nota di merito per il mondo delle corse: la formula 1, al netto delle sue macchine costosissime, da sola vale 2.4 miliardi di dollari.