Banca di Pescia e Cascina: sì al bilancio. "Sostegno concreto al territorio"

Altri articoli in L'evento

martedì, 7 maggio 2024, 17:12

Eccellenti risultati per gli atleti del settore giovanile dell'Atletica Virtus Lucca: in evidenza il bronzo a squadre per i Cadetti ai Campionati italiani di corsa in montagna e l'argento degli Allievi nella prima prova regionale del Campionato di società

lunedì, 6 maggio 2024, 15:59

Inizia mercoledì 8 maggio il 3º memorial Oreste Baldassarri indimenticato presidentissimo biancoceleste: il torneo è organizzato dalla stessa Folgor Marlia e fortemente voluto per ricordare il grande presidente che rimase alla guida della società dal 1984 al 1992

martedì, 30 aprile 2024, 12:40

Alcune abitudini sono più importanti di altre per il semplice fatto che sono capaci di cambiarti la vita. Vengono definite “keystone habits”, pietre di volta. Sono quelle fondamentali: una volta sviluppate, favoriscono un effetto a cascata con risultati estremamente positivi sul modo in cui affrontiamo le piccole e grandi sfide,...

giovedì, 25 aprile 2024, 08:59

Mentre la resina sta colando per formare le nuove sfingi d'oro da consegnare ai personaggi dello sport lunedi 3 giugno all'Hotel Country Club di Gragnano, un altro nome importante del panorama sportivo internazionale si aggiunge al cast della 25.a edizione: è Roberto Amadio, attuale team manager delle squadre nazionali di...