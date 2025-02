L'evento



Definiti i prossimi incontri di Sinner nel 2025

martedì, 18 febbraio 2025, 15:38

Jannik Sinner in queste settimane ha deciso di non partecipare al torneo ATP 500 di Rotterdam, ancor prima della squalifica che lo terrà lontano dai campi fino a maggio. Stanchezza mentale e fisica la sua, che paradossalmente potranno essere in qualche modo bilanciate da questo periodo di stop forzato.

Una gestione delle forze indispensabile per ottenere successi a lungo termine e il suo benessere generale. Jannik Sinner, ancor prima della squalifica ufficializzata la scorsa settimana, aveva annunciato il suo imminente ritorno in campo, sgombrando il campo da ogni dubbio in merito alle sue condizioni. Come del resto possiamo constatare attraverso vari approfondimenti disponibili in rete in merito ai prossimi incontri di Sinner.

Il numero uno al mondo, contrariamente a quanto ci si potesse aspettare, non parteciperà all'ATP 250 Qatar ExxonMobil Open, in programma dal 17 al 22 febbraio. Uno stop forzato di tre mesi che gli potrebbe fare bene, in vista di appuntamenti estivi molto caldi come il Roland Garros e Wimbledon. L’Australia, del resto, anche per questioni climatiche è da sempre un torneo molto dispendioso.

Prendendosi questo tempo per riposare, Sinner mira a dare costanza alla sua impressionante qualità di gioco per tutto l'anno, gestendo al contempo le esigenze fisiche. La sua decisione strategica di saltare Rotterdam riflette il suo impegno in tal senso. Del resto, prima della sentenza aveva giocato la sua ultima partita il 26 gennaio, quando ha battuto il numero 2 al mondo Alexander Zverev per 6-3 7-6(4) 6-3 nella finale dell'Australian Open, vincendo il ventesimo titolo in carriera.

Il possibile calendario di Sinner nel corso dei prossimi mesi

Al momento, durante questa stagione, l'italiano ha raggiunto un record complessivo di 7-0. Detto di uno stop prevedibile e fisiologico, è facile immaginare che Sinner sarà protagonista assoluto in questo 2025 a partire da maggio.

Va detto che il campione italiano aveva annunciato la sua partecipazione all'MGM Rewards Slam, un torneo di esibizione che si svolgerà l'1 e il 2 marzo alla Michelob ULTRA Arena di Las Vegas. Niente da fare, quindi, pur restando un'occasione per vedere in campo alcuni dei migliori giocatori al mondo, tra cui Tommy Paul, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Naomi Osaka e Aryna Sabalenka.

Dopo la squalifica annunciata di recente, Sinner si concentrerà sugli Internazionali d’Italia, saltando il "Sunshine Double", due Masters 1000 consecutivi: Indian Wells (5-16 marzo), dove lo scorso anno ha raggiunto le semifinali, e Miami (19-30 marzo), dove era chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2024 contro Grigor Dimitrov.

A maggio, subito dopo la squalifica, dovrà fare i conti con un calendario intenso, che vedrà Sinner impegnato su diversi fronti e superfici, con l'obiettivo di continuare a scalare posizioni nel ranking mondiale.

Insomma, tutto da rifare con la sua programmazione, visto che ci vorranno novanta giorni per rivederlo in campo. Chiaramente, tra gli appuntamenti sulla carta imperdibili troviamo i principali tornei della stagione. A partire dal Roland Garros e da Wimbledon, che ad oggi mancano ancora nella sua bacheca. Staremo a vedere se il 2025 sarà l’anno buono sotto questo punto di vista. Tutti gli scongiuri del caso sono assolutamente ammessi, vista la sfortuna fronteggiata spesso e volentieri in questi due appuntamenti.

Nel frattempo, sarà fondamentale assorbire al meglio la squalifica arrivata pochi giorni fa. Sia nelle gambe, sia nella testa, al netto del fatto che sotto questo punto di vista ha da sempre dato grandi risposte.