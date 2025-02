L'evento



Sfinge d'Oro alla ginnasta Milena Baldassari

martedì, 18 febbraio 2025, 15:32

Un altro nome di prestigio riceverà la sfinge d' oro del 26.o Premio Fedeltà allo Sport il 3 giugno all' Hotel Country Club di Gragnano. Si tratta della più titolata ginnasta della ritmica italiana: Milena Baldassarri. L' aviere capo dell' Aeronautica Militare, conosciuta in tutto il mondo per la sua eleganza in pista dove con le sue capacità è riuscita a coniugare l' energia e l' agilità atletica con grazia ed eleganza, sarà acclamata al suo ingresso nella sala delle premiazioni dalle sue fans della Gym Star di Capannori e dalla schiera dei soci onorari che fortemente avevano fatto il suo nome per essere premiata in coincidenza del suo ritiro dall' attività agonistica a soli 23 anni, annunciato alla fine dello scorso anno. Con il suo portamento ed eleganza ineguagliabili l' atleta che nel 2013 fu lanciata dalla società sportiva Edera Ravenna, trasferendosi l' anno successivo al Fabriano in breve tempo raggiunse la nazionale senior rimanendovi per un decennio e collezionando trofei in tutto il mondo. Fra le sue tante medaglie quella d' argento al nastro ai campionati mondiali di Sofia nel 2018 e nello stesso anno vince, con lo stesso attrezzo, il Grand Prix di Holon. Fra i suoi innumerevoli titoli come pilastro della nazionale italiana 5 medaglie ai mondiali, due argenti e un bronzo ai campionati europei, 4 d' oro in Coppa del Mondo, 12 titoli nazionali Assoluti e tre titoli italiani All-Around.

Da senior è vincitrice di 16 tornei internazionali, 22 secondi posti e 8 terzi. Alle Olimpiadi ha conquistato il sesto posto nella finale All-Around a Tokyo ed il 9 agosto dello scorso anno conquistò l' 8.o posto nella finale a 10 dei Giochi Olimpici di Parigi, risultando la prima individualista italiana nella storia ad aver raggiunto due finali olimpiche consecutive. Milena Baldassarri si aggiunge al prestigioso albo d' oro del Premio consegnato nel tempo anche a 40 campioni olimpici ed ai più importanti rappresentanti di ogni disciplina sportiva a livello nazionale e internazionale. Nel cast è il terzo nome della prossima edizione che segue a quelli delle leggende calcistiche Giuseppe Bergomi e Roberto Donadoni, con la riconferma come ospite di uno fra i più grandi giornalisti del calcio di ogni epoca: Alberto Cerruti. Ad esprimere la propria soddisfazione fra i soci onorari Felice Della Maggiora, Leonardo Massa, Angelo Battaglia, Fredi Bertocchini, Daniele Martinelli e Francesco Franceschini sempre presente dalla nascita del Premio quando con professionalità allestiva assieme al Dott. Antonio Torre le sale del Palazzo Ducale di Lucca per la premiazione dei giovani emergenti che ebbero in passato cerimonieri speciali fra i quali l'allora campionessa olimpica di scherma Giovanna Trillini ma anche gli ex calciatori Giacomo Bulgarelli e Claudio Sala, non che l' allenatore dell' Italia vice campione del mondo di Messico 70 Ferruccio Valcareggi ed il più grande portiere di tutti i tempi della Lucchese Aldo Olivieri. Anche nella prossima edizione vanno avanti i premi collaterali dedicati agli indimenticati Gigi Simoni ed Aldo Biagini e vi sarà la partecipazione degli amministratori pubblici del Comune di Capannori.