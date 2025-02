Il Bcl visita la Mostra Puccini Manifesto

Altri articoli in L'evento

martedì, 18 febbraio 2025, 16:03

Si parlerà di Marco Pantani al festival L’Augusta - la Fortezza delle Idee, il 5 marzo con il giornalista Davide De Zan: l’evento, inserito nel calendario ufficiale degli “Eventi in rosa”, per la promozione del Giro d’Italia 2025 che passerà nuovamente in città, è patrocinato dal Comune di Lucca e...

martedì, 18 febbraio 2025, 15:38

Il campione in queste settimane ha deciso di non partecipare al torneo ATP 500 di Rotterdam, ancor prima della squalifica che lo terrà lontano dai campi fino a maggio. Stanchezza mentale e fisica la sua, che paradossalmente potranno essere in qualche modo bilanciate da questo periodo di stop forzato

martedì, 18 febbraio 2025, 15:32

Un altro nome di prestigio riceverà la sfinge d' oro del 26.o Premio Fedeltà allo Sport il 3 giugno all'Hotel Country Club di Gragnano. L'aviere capo dell'Aeronautica Militare, conosciuta in tutto il mondo per la sua eleganza in pista dove con le sue capacità è riuscita a coniugare l' energia...

domenica, 22 dicembre 2024, 16:23

Vincendo anche la seconda tappa, il pilota ligure iscrive il suo nome nell'Albo d'Oro del rally "natalizio". Al suo navigatore Marco Menchini il Trofeo Maurizio Perissinot. Il podio completato da Andreucci- Bertolotti (Citroen C3 Rally2) e da Perico-Turati (Skoda Fabia RS Rally2)