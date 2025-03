L'evento



Basso-Granai vincono al fotofinish il 48° Rally del Ciocco

domenica, 23 marzo 2025, 17:15

Un battito di ciglia, un soffio, un nonnulla. Sei decimi di secondo. Il distacco che ha separato il vincitore dal suo più accanito inseguitore, alla fine di due giorni di un Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che si iscrive tra quelli più complicati, per un meteo impazzito, ma anche spettacolari.

Giandomenico Basso e Lorenzo Granai con la Skoda Fabia Rs Rally2 by Delta Rally gommata Pirelli sono i primi a tagliare il traguardo: il pluricampione italiano ed europeo mette in bacheca il suo quinto Rally Il Ciocco solo al termine della ultima prova speciale, dove è riuscito a scavalcare Andrea Crugnola. "Sono tanto felice di questo risultato – dichiarava alla fine Basso – che per me significa iniziare alla grande il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025. Per tutta la gara, difficile e impegnativa, non ho guidato come volevo, ma sono comunque rimasto agganciato al vertice. Nell'ultima "Careggine" ho spinto tanto, volevo provare a vincere e ci sono riuscito, anche se per un soffio".

La vittoria di Basso interrompe la striscia positiva del pluricampione italiano rally Andrea Crugnola, con Pietro Ometto alle note e al volante della Citroen C3 Rally2 curata da FPF e gommata Pirelli. Crugnola era imbattuto sulle strade del Rally Il Ciocco dal 2022, dove ha trionfato anche nel 2020 ma in questa edizione, a tratti, non ha trovato il giusto feeling con la vettura, dopo una mattinata del sabato complicata anche dal dover aprire la strada su un fondo allagato dalla pioggia.

A chiudere il podio finale del "Ciocco" numero 48, come già nella prima tappa, si conferma Bostjan Avbelj, con Andrejka a bordo della Skoda Fabia Rs Rally2 by Munaretto con coperture Pirelli, penalizzato da una foratura in tappa 1 dove ha perso 11 secondi, ma comunque in conclusione primo nella particolare classifica del Campionato Italiano Rally Promozione.

Al quarto posto termina un Rally Il Ciocco al quale ha partecipato per fare chilometri sull'asfalto in vista degli impegni nel Campionato Europeo Nikolay Gryazin, con Aleksandrov e la Skoda Fabia Rs Rally2 del J2X Rally Team. Il veloce pilota russo con licenza bulgara ha visto sfumare le possibilità di podio già sabato per una toccata con foratura costata oltre 50 secondi, riuscendo nella tappa conclusiva a scalare una posizione in classifica a danno di Andolfi. Con il pilota ligure, affiancato da Menchini, comunque soddisfatto del suo debutto con la Hyundai i20N Rally2 di Hyundai Rally Team Italia, in condizioni meteo e di fondo stradale davvero difficili.

Tanti i ritiri eccellenti in questo "Ciocco" già nella giornata di esordio, con Simone Campedelli (Skoda Fabia RS Rally2) "annegato" nel guado di San Rocco, tornato nel percorso del rally dopo 20 anni nella speciale Fabbriche di Vergemoli, come anche le Skoda Fabia Rs Rally2 di Alessandro Re e Marco Pollara. Una uscita di strada, invece, aveva già fermato, nella prime battute, la Toyota GR Yaris Rally2 ufficiale del team Toyota Gazoo Racing Italy con al volante Thomas Paperini.

Anche le Due Ruote Motrici si giocavano tutto nella speciale conclusiva di Careggine, in una classifica complicata da penalità varie. Dallo scontro tra le quattro Peugeot 208 Rally4 di Davide Pesavento, Alex Ferrari, Gianandrea Pisani, e Christopher Lucchesi il podio finale era composto, nell'ordine, dai primi tre, con Pesavento-Michelet vincitori. Una uscita di strada toglieva dalla lotta e dalla gara invece Christopher Lucchesi, con Bracchi alle note.

Nella GR Yaris Rally Cup, il trofeo monomarca di Toyota Italia, vittoria di Salvatore Lo Cascio, con Rappa alle note, mentre Fabrizio Jr Andolfi, affiancato da Fenoli, ha chiudo secondo. Da segnalare il quarto posto nel Trofeo di Maira Zanotti, con Alessia Vanzini, vincitrici anche della classifica Femminile del Rally Il Ciocco.

Nella Suzuki Rally Cup a primeggiare è stato Lorenzo Varesco, con Nicola Bottego alle note su Suzuki Swift Sport Hybrid.

A CRUGNOLA-OMETTO IL 9° TROFEO ROSSI-GUGLIELMINI

Andrea Crugnola e Pietro Ometto, vincitori del 48° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, aggiungono alla loro bacheca di premi anche il 9° trofeo Rossi-Guglielmini, già vinto nel 2024. Un trofeo artistico, per ricordare due grandi personaggi del rallismo versiliese, istituito dalla Associazione Flavio Guglielmini. Il Trofeo era destinato all'equipaggio autore del miglior tempo sulla P.S. Careggine 1.