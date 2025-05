"DONA E FAI GOAL": ecco il torneo di calcio a 5

Altri articoli in L'evento

lunedì, 26 maggio 2025, 18:42

Sciolti i nodi sulla nona sfinge d' oro da consegnare alla 26.a edizione del Premio Fedeltà allo Sport in programma martedi 3 giugno all' Hotel Country Club di Gragnano, sede del Premio da 16 anni. A riceverla sarà il cremonese Walter Brugna, un altro prodotto ciclistico di Ivano Fanini

lunedì, 19 maggio 2025, 18:50

A fine giugno si terranno a Saragozza, in Spagna, i campionati mondiali di calciobalilla, per la seconda volta ci sarà un lucchese convocato in Nazionale, per rappresentare l'Italia Under 19. si tratta del giovane talento Bernardi David, già noto agli appassionati di questa disciplina

giovedì, 15 maggio 2025, 11:38

Mercoledì 21 maggio alle 21, la sala conferenze dell’Hotel Villa delle Rose a Pescia sarà il teatro di un incontro organizzato da Fior di Mutua ETS, l’associazione mutualistica fondata da Banca di Pescia e Cascina, con la collaborazione della Fondazione Tertio Millennio ETS sui temi dell’educazione finanziaria per orientarsi nei...

mercoledì, 14 maggio 2025, 20:50

Domenica 25 maggio torna l'appuntamento con la "Sgambata di Antraccoli", evento non competitivo giunto alla 49ª edizione: il sottotitolo "Antraccoli corre a Lucca Città" fa già capire cosa dovranno aspettarsi i partecipanti. La manifestazione fa parte del fitto calendario del Trofeo Podistico Lucchese (oltre 70 iniziative)