Giro d'Italia 2025: il 20 maggio la partenza della cronometro da Lucca. Tutte le modifiche alla viabilità e al traffico

giovedì, 8 maggio 2025, 13:30

Lucca si prepara ad accogliere nuovamente e con grande entusiasmo la Carovana Rosa. Dopo il successo del 2024, la città sarà protagonista anche dell'edizione 2025 del Giro d'Italia con una tappa a cronometro di grande prestigio: martedì 20 maggio i corridori partiranno come ormai ben noto da Piazza Napoleone, attraverseranno le Mura, i quartieri periferici e si dirigeranno verso Pisa, con arrivo in Piazza dei Miracoli.

Erano presenti in conferenza stampa per illustrare il piano della logistica, del traffico e della viabilità della tappa gli assessori Moreno Bruni e Simona Testaferrata, oltre alla dirigente comunale Paola Angeli, il coordinatore del comitato di tappa Laura Goracci e l'ing. Francesca Pierotti dell'ufficio traffico.

L'amministrazione comunale è al lavoro per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, riducendo al minimo i disagi per cittadini e attività. Per consentire l'allestimento delle strutture, le riprese televisive e il transito degli atleti, saranno disposte modifiche alla viabilità e al traffico. Di seguito il dettaglio.



Per l'allestimento dell'area partenza in Piazza Napoleone, a partire dalle ore 11:00 del 19 maggio fino alle ore 22:00 del 20 maggio, sarà istituito il divieto di transito veicolare, con esclusione dei mezzi di soccorso, dell'organizzazione, delle Forze dell'Ordine, dei veicoli istituzionali e di quelli autorizzati dall'Autorità di pubblica sicurezza. Le aree coinvolte in questa prima fase comprendono: l'intera Piazza Napoleone (eccetto la porzione ovest e sud fino alle ore 15:00 del 19 maggio), Piazza del Giglio, Via Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra Piazza Napoleone e la Discesa delle Mura Urbane), il Viale delle Mura Urbane interessato dal percorso di gara, Piazza Vittorio Emanuele, la Discesa delle Mura Urbane (tra Via Francesco Carrara e Piazza Vittorio Emanuele), Via Francesco Carrara (tra Via San Girolamo e Via Vittorio Veneto), la rampa del Baluardo San Salvatore. A partire dalle 20:00 del 18 maggio sara' istituito il divieto di sosta nella porzione centrale del parcheggio Palatucci, garantendo tuttavia la viabilità di collegamento tra la porzione sud e l'uscita del parcheggio.



A partire dalle ore 15:00 del 19 maggio e fino alle ore 22:00 del 20 maggio, i medesimi provvedimenti riguarderanno anche Via Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra Via Burlamacchi e Via Vittorio Veneto), Via Vittorio Veneto (tra Piazza San Michele e Piazza Napoleone), Via Beccheria (eccetto carico e scarico), la porzione ovest e sud di Piazza Napoleone, Via San Girolamo (tra Corso Giuseppe Garibaldi e Piazza del Giglio).



Inoltre, per la sola giornata del 20 maggio, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, sarà in vigore il divieto di transito veicolare, sempre con le eccezioni già citate, anche in Corso Giuseppe Garibaldi (tra Via del Peso e Via Vittorio Veneto), in Piazza Umberto I, nella porzione ovest di Piazzale Risorgimento, in Via San Girolamo (tra Via Francesco Carrara e Corso Giuseppe Garibaldi), sulla corsia lato Mura compresa tra il parcheggio Carducci e Porta San Pietro , in Via dei Bacchettoni (tra Via della Quarquonia e Via Elisa) , in Via Elisa (tra Piazza San Ponziano e Porta Elisa) e a Porta Elisa. Scatterà invece dalle ore 6:00 del 20 maggio il divieto di sosta eccetto organizzatori in Piazza della Caserma, nei parcheggi Cittadella e Carducci, mentre in Piazza della Magione il divieto di sosta è anticipato alle ore 10:00 del giorno 19 maggio. I parcheggi a pagamento di corso Garibaldi tra via del Peso e via del Molinetto saranno riservati ai residenti.



Percorso di gara – Martedì 20 maggio, dalle 6:00 alle 19:00



Su disposizione Prefettizia nella giornata della corsa, dalle ore 6:00 alle 19:00, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati lungo tutto il tracciato della cronometro, che comprende: Piazza Napoleone, Via Vittorio Veneto, le Mura Urbane, Via dei Bacchettoni, Via Elisa, Piazzale Don Aldo Mei, Viale Cadorna, Via di Tiglio, Via Ingrellini, Via di Mugnano, Via Vitali, Via di Sorbano del Vescovo, Via del Ponte S., Via della Chiesa di Sorbano del Giudice, Via di Vitricaia e Via Nuova per Pisa.



Modifiche alla circolazione – Martedì 20 maggio, dalle 8:00 alle 18:00

Sempre nella giornata del 20 maggio, dalle ore 8:00 alle 18:00, nelle aree interessate dalla corsa sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli non autorizzati (fatta eccezione per mezzi di soccorso, Forze dell'Ordine e veicoli autorizzati). Alcune zone del territorio saranno soggette a limitazioni della viabilità significative e in alcune ore della giornata il transito da e per quelle zone sarà interdetto completamente, eccetto situazioni di emergenza. Il 20 maggio le scuole di ogni ordine e grado rimarranno inoltre chiuse su tutto il territorio comunale.

Il giorno 21 maggio 2025, in occasione della tappa Viareggio-Castelnuovo nei Monti, il percorso del Giro transiterà nuovamente nell'ambito del Comune di Lucca e scatteranno i divieti di transito nei centri abitati di Torre, Cappella, S.Lorenzo e S. Cassiano di Moriano, Sesto di Moriano, indicativamente dalle ore 10:30 fino alle ore 13:00 e comunque a fine gara. Sempre il 21 maggio saranno quindi chiusi i seguenti istituti scolastici: Istituto Comprensivo Lucca 5 di Ponte a Moriano limitatamente alle sedi Scuola Primaria di San Michele di Moriano e Scuola dell'Infanzia di San Michele di Moriano; Istituto Comprensivo "Giacomo Puccini" limitatamente alle sedi di Scuola Secondaria di primo grado "C. Massei" di Mutigliano, Scuola Primaria "C. Sardi" di Vallebuia e Scuola Infanzia di Mutigliano; Istituto di Istruzione Superiore "Carrara-Nottolini-Brancoli Busdraghi" limitatamente alla sede dell'Istituto Agrario "Brancoli Busdraghi" di Mutigliano;Asilo Nido "Kiriku" località La Cappella.

"Sappiamo che ospitare una tappa del Giro d'Italia comporta inevitabili disagi alla viabilità, ma è uno sforzo necessario per una vetrina internazionale di questo livello – aveva dichiarato l'assessore allo sport Fabio Barsanti –. Proprio per questo abbiamo voluto comunicare con ampio anticipo tutte le modifiche previste. Il Comune di Lucca, in collaborazione con tutti gli enti coinvolti, sta lavorando per limitare al minimo l'impatto sulle abitudini dei cittadini. Ringraziamo tutti per la pazienza e invitiamo a vivere questo grande evento sportivo ancora una volta con entusiasmo e partecipazione."



In avvicinamento alla tappa si terrà inoltre una conferenza stampa per fornire nuovamente alla cittadinanza tutte le informazioni sulle chiusure e le modifiche alla viabilità, oltre alle mappe e ad ogni dettaglio che potrà essere utile. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito istituzionale del Comune di Lucca www.comune.lucca.it.