L'evento



Lucchese in nazionale per i mondiali di calciobalilla

lunedì, 19 maggio 2025, 18:50

A fine giugno si terranno a Saragozza, in Spagna, i campionati mondiali di calciobalilla, per la seconda volta ci sarà un lucchese convocato in Nazionale, per rappresentare l'Italia Under 19. si tratta del giovane talento Bernardi David, già noto agli appassionati di questa disciplina.

David inizia la sua carriera da giovanissimo, seguendo le orme del padre, anche lui giocatore.Si trova a giocare i primi tornei in piedi su di una sedia per poter arrivare alle manopole ed inizia cosi' a farsi conoscere. All'età di 14 anni inizia la sua carriera nella LICB, Lega italiana calcio balilla, iscrivendosi nella categoria Under 19, e nella categoria amatori, la più bassa fra gli adulti. A fine stagione può dire di aver fatto una strage con varie medaglie d'oro negli Under 19 e raggiunge i primi posti anche fra gli amatori, risultato che lo farà promuovere nella categoria SEMIPRO. Un risultato impressionante per la sua giovane età.

Visti i grandi risultati, lo stesso anno verrà convocato nella Nazionale Under 19, con la quale andrà a rappresentare l'Italia al mondiale in Francia a giugno 2022. L'anno successivo David non finisce di stupire, e dopo aver portato a casa altre medaglie d'oro fra gli Under 19, riesce nuovamente a passare di categoria vincendo l'oro nella specialità volo, sbalzando cosi nella categoria PRO, la più alta d'Italia, e si aggiudica anche un primato: il giocatore più giovane della storia a conquistare questa categoria. Ora la nuova convocazione in Nazionale a rappresentare l'Italia.