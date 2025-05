Pillole di educazione finanziaria

Altri articoli in L'evento

mercoledì, 14 maggio 2025, 20:50

Domenica 25 maggio torna l'appuntamento con la "Sgambata di Antraccoli", evento non competitivo giunto alla 49ª edizione: il sottotitolo "Antraccoli corre a Lucca Città" fa già capire cosa dovranno aspettarsi i partecipanti. La manifestazione fa parte del fitto calendario del Trofeo Podistico Lucchese (oltre 70 iniziative)

giovedì, 8 maggio 2025, 13:30

Ecco tutte le modifiche alla viabilità e i provvedimenti per il passaggio della tappa del Giro d'Italia che approderà a Lucca per la seconda volta in due anni

martedì, 6 maggio 2025, 16:18

L’assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio 2024: la banca ha erogato complessivamente quasi 50 milioni di euro a favore di famiglie ed a sostegno di attività economiche del territorio. La raccolta da clientela, ovvero i risparmi che le famiglie hanno affidato alla Banca è cresciuta di oltre il...

lunedì, 5 maggio 2025, 11:21

Il torneo, cui hanno partecipato anche squadre di Piacenza, La Spezie e Genova, è stato un test significativo in vista dei prossimi impegni ranking e la squadra di Gossi si è brillantemente distinta, classificandosi al secondo posto come società kumite. Tutti i premiati