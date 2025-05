L'evento



ReteImpresa: un anno di crescita, sinergie e nuove vette da conquistare

sabato, 3 maggio 2025, 15:51

Si è tenuto questa mattina alle ore 8:30, presso la Sala Eventi al primo piano della palestra "Dai Ora" in via Sottomonte a Guamo, l'evento mensile di ReteImpresa, la rete di connessione tra imprenditori locali che da un anno a questa parte sta generando valore, contatti e nuove collaborazioni sul territorio.

L'iniziativa, nata da un'intuizione di Enrico Cesari, sviluppata insieme a Gianluca Betti e Gianluca Tacconi e che vede come media partner Retemia di Riccardo Lucchesi, ha preso forma con l'obiettivo di creare una reale sinergia tra attività imprenditoriali geograficamente vicine, ma spesso scollegate tra loro. In dodici mesi, i numeri parlano chiaro: una rete in espansione continua, con lo scopo dichiarato di favorire la crescita e il business delle aziende partecipanti.

Per celebrare questo primo anno di attività, gli organizzatori hanno voluto offrire ai presenti un momento speciale: l'intervento dell'alpinista internazionale Riccardo Bergamini, conosciuto non solo per le sue imprese estreme ma anche come speaker motivazionale per aziende italiane e internazionali. La sua presenza ha generato entusiasmo e ispirazione, tanto che diversi imprenditori si sono già proposti come sponsor per le sue future scalate.

Bergamini ha conquistato la platea con il suo approccio autentico e diretto, capace di far vivere con immagini e racconti le emozioni delle grandi altitudini. Un simbolo perfetto per ReteImpresa, che come lui punta in alto, passo dopo passo, con determinazione e visione.

Il prossimo appuntamento con ReteImpresa è fissato per sabato 14 giugno 2025 alle ore 8:30.Per partecipare o ricevere informazioni, è possibile scrivere a info@topsystemsrl.it.

In chiusura, l'immagine evocata da questo incontro è chiara: come uno scalatore affronta la montagna conoscendone i rischi ma guidato dalla passione e dalla meta, così un imprenditore affronta il mercato, con coraggio, metodo e un profondo legame con la propria azienda. Entrambi salgono con fatica, ma lo fanno per vedere più lontano.