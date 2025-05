L'evento



Sfinge d'Oro anche all'ex campione del mondo Brugna

lunedì, 26 maggio 2025, 18:42

Sciolti i nodi sulla nona sfinge d' oro da consegnare alla 26.a edizione del Premio Fedeltà allo Sport in programma martedi 3 giugno all' Hotel Country Club di Gragnano, sede del Premio da 16 anni. A riceverla sarà il cremonese Walter Brugna, un altro prodotto ciclistico di Ivano Fanini. Il dirigente lucchese, tra l' altro socio onorario della manifestazione, ha lanciato tanti campioni nel ciclismo, diversi dei quali provenienti dall' estero e giunti a Segromigno in età giovanile, prima di passare professionisti con le stesse squadre presiedute dall' Ambasciatore del Comune di Capannori. Stessa sorte fu riservata ai suoi ex campioni del mondo Claudio Golinelli e Marco Villa, l' attuale C.T. della nazionale italiana. Le squadre Fanini vengono così ricordate con la loro impareggiabile ed ineguagliabile storia ciclistica proprio nel territorio comunale dove sono sempre state radicate. Una soddisfazione anche per l' amministrazione comunale di Capannori che anche per la prossima edizione ha confermato la sua partecipazione e sarà presente con il Sindaco Giordano Del Chiaro, il presidente del consiglio Luca Menesini e l' Assessore allo sport Gaetano Ceccarelli."Sarà un'altra edizione di numeri uno dello sport nazionale e internazionale-dice l' organizzatore e fondatore del Premio Valter Nieri-con miti del calcio come Beppe Bergomi (che riceverà anche il 3.o Premio collaterale alla memoria dell' indimenticato allenatore Gigi Simoni) e Roberto Donadoni leggenda del Milan e della nazionale al quale sarà consegnato anche il 10.o Premio collaterale alla memoria dell' ex presidente della Lucchese Aldo Biagini. Fra i premiati anche l' olimpionica e 7 volte campionessa del mondo della scherma Elisa Di Francisca che proprio in questi giorni ha visto il suo nome essere inserito con una targa nel percorso stradale di Roma nella Walk of Fame dello sport italiano alla presenza del presidente del Coni Giovanni Malagò, che ricevette la sfinge d' oro due anni fa nella 24.a edizione. Poi verranno premiati l' ex campione del mondo e olimpico di pugilato Patrizio Oliva e la più titolata atleta della storia nella ginnastica ritmica Milena Baldassarri, l' unica italiana ad essersi qualificata in due finali olimpiche consecutive (Tokyo 2020 e Parigi 2024). Per il ciclismo la sfinge d' oro andrà al più titolato diesse del mondo Giuseppe Martinelli, colui che ha valorizzato Marco Pantani, Vincenzo Nibali e Mark Cavendish. Poi ci sarà il responsabile azzurro della velocità su pista Ivan Quaranta ( anche lui con trascorsi vincenti nelle squadre Fanini) e protagonista al Giro d' Italia con sei vittorie di tappa indossando per un giorno anche la maglia rosa ed appunto l'ex campione del mondo 1990 di Maebashi nel mezzofondo su pista Walter Brugna. Per il volley le scelte sono ricadute su Giovanni Caprara, uno fra i più titolati allenatori del mondo, vincitore anche di 4 Champions League, scudetti in Italia, Romania e Turchia e titolo mondiale con la nazionale femminile russa".

Walter Brugna ha una bella storia con i campionati del mondo di mezzofondo. Prima di vincere il titolo conquistò la medaglia d' argento a Lione nel 1989 e quella di bronzo a Gand nel 1988. Oltre a vincere diverse Sei Giorni vanta 12 vittorie su strada e indossò i colori capannoresi nel 1987 (Remac-Fanini), nel 1988 (Fanini-Seven-Up), nel 1989 (Fanini-Pepsi Cola) e nel biennio 1990-91 (Amore e Vita). L' edizione del Premio sarà presentata dallo stesso organizzatore Valter Nieri coadiuvato da Ilaria Gradi. Si avverte la soddisfazione del presidente onorario Stefano Gori e dei soci onorari che stanno consigliando Nieri nel decimo nome da premiare per completare il cast di quest' anno e sarà quasi sicuramente un calciatore attuale di serie A. Annunciata una folta rappresentanza dello sport capannorese e lucchese come la Gym Star Capannori, il Ciclo Team San Ginese, il Team Stefan, l' Unione Ciclistica Lucchese con il presidente Angelo Battaglia, Marlia Bike, Pedale Lucchese Poli con il presidente Pierluigi Poli, Porcari Volley, l' ex presidente della Nottolini Paolo Gradi, il presidente regionale del Coni Simone Cardullo, il Delegato provinciale del Coni Stefano Pellacani, l' attuale presidente del comitato provinciale F.C.I. di Lucca Pierluigi Castellani, il Team Manager di Amore e Vita Cristian Fanini, il direttore del Museo Fanini Stefano Bendinelli, il presidente provinciale F.C.I. di Pisa Benedetto Piccinini ed il Promoter Claudio Dania. Super ospiti il giornalista Alberto Cerruti che presenterà per l' occasione il suo ultimo libro, il presidente del Panathlon Lucca non che ex giocatore di Lucchese e Sambenedettese Lucio Nobile ed il coniatore della sfinge d' oro Giampaolo Bianchi. La manifestazione sarà ripresa da Noi Tv e Lucca Live.