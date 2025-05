L'evento



Successo del Bodymind Karate Team al CSEN “Karate Kid”

lunedì, 5 maggio 2025, 11:21

Straordinario successo per la Bodymind karate team nella gara regionale CSEN “Karate kid” che si è tenuta domenica 4 maggio a Metato (PI). Il torneo, cui hanno partecipato anche squadre di Piacenza, La Spezie e Genova, è stato un test significativo in vista dei prossimi impegni ranking e la squadra di Gossi si è brillantemente distinta, classificandosi al secondo posto come società kumite.

Ecco i protagonisti dell’impresa:

Oro

- Elena Giuliani, kata libera composizione categoria bambini

- Elia Novelli, kumite cat.U12

- Sofia Giunta cat.U14 40 kg

- Andrea Bruno cat.U14 43 kg,

- Alessio Iacob cat.U14 63 kg

- Bianca Azzena cat.U14 50 kg Argento

- Beatrice Pezzica cat.cadetti 42 kg

- Matteo Carrara cat.cadetti 57 kg Bronzo

- Gioele Dali, palloncino cat.bambini

- Diego Bertozzi e Diego Ramacciotti, kata cat.U10

- Francesco Bruni, kumite cat.U12

- Emanuele Puca e Diego Barone cat.U14 38 kg

- Matteo Nicotra cat.U14 43 kg

- Nicolò Basile cat.U14 43 kg

- Andrea Picari cat.U14 48 kg

- Viola Belia cat.cadet 54 kg

- Anna Karepi cat.U14 56 kg

- Lorenzo Paoletti cat.cadetti 63 kg.

- Pasquale Duilio cat.U14 68 kg

Sfiorano il podio: Noemi Roberti e Emanuele Simoni. Il coach Riccardo Montini esprime soddisfazione per i risultati e fa i complimenti agli atleti del suo Team: “Ancora una volta ha vinto l’impegno, lo spirito di squadra e l’amore per uno sport che regala grandi soddisfazioni. Questa gara ci dà segnali incoraggianti per il proseguo della stagione”.