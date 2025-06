L'evento



Grande spettacolo all’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca

lunedì, 9 giugno 2025, 08:14

Una manifestazione ad altissimo tasso tecnico e di spettacolarità quella della quarta edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca. Davanti a oltre mille spettatori entusiasti che hanno affollato la tribuna del Moreno Martini, le star dell’atletica internazionale e mondiale si sono sfidate dando spettacolo sulla pista e sulle pedane del Campo Scuola di Lucca con risultati eccellenti.

Ben sei nuovi meeting record: quello del giovanissimo, non ancor diciannovenne, keniano Phanuel Kipksogei Koech nei 1500 metri (3’32”26); del sudafricano Victor Ntweng nei 400 (45”71); dell’astista di casa Matteo Oliveri che, sulla sua pedana, riscrive contemporaneamente anche il primato personale outdoor con 5.71 realizzando anche il minimo per i campionati del mondo di Tokyo; del camerunense Emmanuel Eseme nei 100 metri (10”05); della martellista statunitense Brooke Andersen con 79.24 a soli cinque centimetri dalla miglior prestazione mondiale dell’anno che le appartiene e dell’australiana Eleanor Patterson con 1.95 nell’alto femminile.

Nel peso maschile, fuori dal podio il bronzo olimpico Raijindra Campbell (21.03), con Leonardo Fabbri ancora vincitore a Lucca con 22.31 al termine di una gara emozionante che vede al secondo posto lo statunitense Adrian Piperi, che riscrive per ben due volte il primato personale (21.96), e al terzo l’azzurro Zane Weir (21.49).

Spettacolo nell’alto femminile con il bronzo olimpico di Parigi Eleanor Patterson che, dopo aver demolito il vecchio meeting record, sfiora per tre volte i due metri aggiudicandosi comunque la gara dopo il bel duello con la beniamina di casa Idea Pieroni, che con 1.92 realizza il season best e il minimo per i mondiali di Tokyo mancando per tre volte l’1.95, e con Asia Tavernini che si ferma a 1.89.

Gara stellare quella del triplo femminile con la vittoria della campionessa olimpica di Parigi Thea LaFond con la misura di 14.45 davanti alla bulgara Gabriela Petrova (14.35).

Emozioni nello sprint con il camerunense Emmanuel Eseme vincitore nei 100 metri uomini (10.05) che batte di un soffio il sudafricano Abduraqhman Karriem (10”06) e la giamaicana Christania Williams trionfatrice della gara femminile (11.42) mentre si aggiudicano i 110 ostacoli maschili il cubano Roger Iribarbe e i 100 ostacoli femminili la brasiliana Ketley Batista (13”14) premiata da Vezio Bianchi figlio di Carla Lunghi, l’ex atleta scomparsa e da cui prende il nome la gara denominata “Trofeo Carla Lunghi”. Nella stessa gara si registra anche il 13.71 della giovane Matilda Lui che costituisce il minimo per i campionati europei Juniores.

Nell’alto maschile, forfait dell’ultim’ora per Marco Fassinotti e vittoria di Tijhomir Ivanov (2.18); nel giavellotto la spunta l’azzurro di casa Roberto Orlando (73.02); nel lungo maschile 7.79 per il peruviano Josè Mandros.

Nei 400 donne 51”29 dell’egiziana Bassant Hemida; nei 3000 siepi prima Diana Chepkemoi (9’41”77); 70.99 nel martello per Sara Fantini, terza dietro alle due statunitensi Andersen e Rachel Richeson 71.51.

Una giornata da incorniciare per l’atletica leggera e per la città di Lucca a conferma dello spessore della manifestazione grazie alle capacità organizzative dell’Atletica Virtus Lucca e dell’abilità dei due meeting director Matteo Martinelli e Paolo Traversi.

A premiare gli atleti, oltre al Sindaco di Lucca Mario Pardini e all’assessore allo sport del Comune di Lucca Fabio Barsanti, anche il responsabile rete vendite di Italiana Assicurazioni Guido Madeo, il presidente del Panathlon Lucca Lucio Nobile, il delegato provinciale Coni Stefano Pellacani, il presidente dell’Atletica Virtus Lucca Nando Caturegli e il vicepresidente Sergio Martinelli.